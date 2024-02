Sony прагне випускати свої PlayStation-ексклюзиви на ПК із меншою затримкою

Sony схоже збирається скоротити розрив між запуском своїх ексклюзивів для PlayStation та портів для ПК (через що ті формально перестають бути ексклюзивами). Президент компанії Хірокі Тотокі прагне, щоб PlayStation «агресивно працювала над покращенням наших показників прибутку», причому «мультиплатформові» ігри відіграватимуть значну роль. Під час дзвінка з інвесторами він уточнив, що під мультиплатформністю він має на увазі PlayStation та ПК, а не Xbox чи Switch.

Коли його запитали про те, що прибуток Sony не встигає за зростанням валового доходу, він відповів, що апаратне забезпечення та ігри від перших осіб є двома сферами, на яких компанія зосереджує свою увагу. Він зазначив, що скорочення витрат на апаратне забезпечення в цьому циклі виробництва консолей «складно досягти», передає Engadget.

Я особисто вважаю, що існують можливості для покращення маржі, тому я хотів би агресивно працювати над покращенням наших показників маржі.

Тотокі натякнув, що один із способів досягти цього — заробляти більше грошей на своїх (часто визнаних критиками та комерційно успішних) іграх PlayStation Studios, як-от Marvel’s Spider-Man 2 і God of War: Ragnarok.

Гру можна розвивати за допомогою мультиплатформності, і це може допомогти поліпшити операційний прибуток, тому це ще один напрямок, над яким ми хочемо активно працювати.

Це суттєва зміна у порівнянні з думками керівника PlayStation Studios Германа Хюльста у 2022 році. Тоді він сказав, що ПК-геймерам доведеться почекати «щонайменше рік», перш ніж вони побачать на своїх комп’ютерах ігри від студій PlayStation (за вирахуванням ігор для онлайн-сервісів). Між виходом на консолях та ПК God of War (2018) та першої «Людини-павука» пройшло близько чотирьох років. Щодо спін-оффу про Майлза Моралеса розрив склав близько двох років.

8 лютого Sony запустила Helldivers 2 на PS5 і Windows одночасно. Гра встановила найвищий показник одночасної кількості гравців у Steam для PlayStation Studios, обійшовши God of War (2018), The Last of Us Part I та Horizon Zero Dawn. Helldivers 2 розроблена студією Arrowhead Games у співпраці з видавництвом Sony Interactive Entertainment.

