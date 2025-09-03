banner
Новини Технології 03.09.2025 comment views icon

Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість

Смартфони Google Pixel 10 мають деякі просунуті нові можливості фото та відео, але здатні на більше з додатковим ПЗ.

Користувач Reddit з ніком RagSaucy помітив, що Pixel 10 Pro та 10 Pro XL підтримують 12-бітний відеозапис у форматі 4K RAW — вперше серед телефонів Google. Теоретично, це дозволяє телефону захоплювати ширший динамічний діапазон для додаткової деталізації тіней або світлих ділянок з меншим ризиком хибного рівня експозиції. Попередні Pixel обмежені 10-бітним відеозаписом — власне, як і Pixel 10 Pro з оригінальним застосунком камери. Розблокувати 12-бітний режим можна у сторонньому застосунку MotionCamPro.

Підтримка 12-бітного відео у форматі 4K RAW можлива завдяки розумному шумозаглушенню у сенсорі Samsung ISOCELL GNV камери телефону. Він оснащений технологією Smart-ISO Pro, яка є інтерпретацією Samsung техніки подвійного перетворення коефіцієнта посилення DCG.

На відміну від методів багатокадрового HDR, які поєднують кілька варіантів експозиції у кадрах, зроблених у різний час, DCG робить два зображення з різними значеннями ISO одночасно. Метод на апаратному рівні поєднує дані з двох схем посилення ISO для створення та об’єднання двох зображень без ризику розмиття руху. Результатом є яскраві кольори з меншим ISO та деталі тіней з вищим. У цьому випадку сенсор Samsung представляє результат у вигляді 12-бітного файлу RAW, що надає користувачам доступ до додаткових даних для редагування.

Як повідомляє Android Authority, інші виробники сенсорів, такі як Omnivision з DCG та Sony LYTIA з технологією Hybrid Frame-HDR, також використовують подібні підходи для розширення динамічного діапазону. Сама концепція не нова та існує принаймні з 2020 року та телефону Xiaomi Mi 10 Ultra, ще довше вона використовується у спеціальних окремих камерах. Цілком ймовірно, що й деякі інші останні фотофлагмани здатні на 12-бітний запис. Наступне відео (зняте 2 роки тому на іншій камері), демонструє переваги 12-бітного Smart-ISO порівняно з 10-бітним режимом.

Прихований 12-бітний відеорежим доступний лише на основних камерах Pixel 10 Pro та Pro XL, саме через 50 МП сенсори Samsung ISOCELL GNV з 12-бітним Smart-ISO Pro. Pixel 10 отримав датчик Samsung GN8, який також підтримує DCG та 12-бітний вихід — але, здається, не має достатньої пропускної здатності для відеозапису 4K. Також на меншому сенсорі можлива втрата якості або нестача живлення.

RagSaucy зазначає що, Google раніше заявляв про існування такого режиму на конференціях, з моменту випуску Pixel 9. Втім, він ніколи не був доступний відкрито, і це дещо “підмиває” репутацію застосунку Google Camera.

Популярні новини

arrow left
arrow right
OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам'яті тільки з LTE
Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials
Поліція цієї європейської країни думає, що кожен власник Google Pixel — наркоторговець
Nothing видала стокові фото за зроблені Phone (3) та надала суперечливе пояснення
Samsung Galaxy Fold7 «засвітився» на фото — нові деталі та характеристики
Google Pixel 10: проморолики за два тижні до релізу та багато блакитного з лаймом у нових зображеннях
Життя без Google: один з найпопулярніших ютуберів провів дегуглінг та використовує Steam Deck дивним чином
Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Початок кінця Google Assistant: зустрічайте Gemini for Home та нову розумну колонку
Нові витоки Google Pixel Watch 4: смартгодинник за $349 отримає ШІ Gemini, ЕКГ та кращу автономність
Sony припинила продаж Xperia 1 VII через технічну несправність
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Китай — новий головний ринок Apple? iPhone випередив місцеві бренди через урядові субсидії, а у США є ризик мит
Перші покупці Pixel 10 борються з бездротовим заряджанням: переривання і низька швидкість
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"
Google Pixel 10 Pro XL вражає міцністю, а Pixel 10a розчаровує комплектацією
Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Генератор відео зі звуком Google Veo 3 вже в Україні
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати