Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість

Смартфони Google Pixel 10 мають деякі просунуті нові можливості фото та відео, але здатні на більше з додатковим ПЗ.

Користувач Reddit з ніком RagSaucy помітив, що Pixel 10 Pro та 10 Pro XL підтримують 12-бітний відеозапис у форматі 4K RAW — вперше серед телефонів Google. Теоретично, це дозволяє телефону захоплювати ширший динамічний діапазон для додаткової деталізації тіней або світлих ділянок з меншим ризиком хибного рівня експозиції. Попередні Pixel обмежені 10-бітним відеозаписом — власне, як і Pixel 10 Pro з оригінальним застосунком камери. Розблокувати 12-бітний режим можна у сторонньому застосунку MotionCamPro.

Підтримка 12-бітного відео у форматі 4K RAW можлива завдяки розумному шумозаглушенню у сенсорі Samsung ISOCELL GNV камери телефону. Він оснащений технологією Smart-ISO Pro, яка є інтерпретацією Samsung техніки подвійного перетворення коефіцієнта посилення DCG.

На відміну від методів багатокадрового HDR, які поєднують кілька варіантів експозиції у кадрах, зроблених у різний час, DCG робить два зображення з різними значеннями ISO одночасно. Метод на апаратному рівні поєднує дані з двох схем посилення ISO для створення та об’єднання двох зображень без ризику розмиття руху. Результатом є яскраві кольори з меншим ISO та деталі тіней з вищим. У цьому випадку сенсор Samsung представляє результат у вигляді 12-бітного файлу RAW, що надає користувачам доступ до додаткових даних для редагування.

Як повідомляє Android Authority, інші виробники сенсорів, такі як Omnivision з DCG та Sony LYTIA з технологією Hybrid Frame-HDR, також використовують подібні підходи для розширення динамічного діапазону. Сама концепція не нова та існує принаймні з 2020 року та телефону Xiaomi Mi 10 Ultra, ще довше вона використовується у спеціальних окремих камерах. Цілком ймовірно, що й деякі інші останні фотофлагмани здатні на 12-бітний запис. Наступне відео (зняте 2 роки тому на іншій камері), демонструє переваги 12-бітного Smart-ISO порівняно з 10-бітним режимом.

Прихований 12-бітний відеорежим доступний лише на основних камерах Pixel 10 Pro та Pro XL, саме через 50 МП сенсори Samsung ISOCELL GNV з 12-бітним Smart-ISO Pro. Pixel 10 отримав датчик Samsung GN8, який також підтримує DCG та 12-бітний вихід — але, здається, не має достатньої пропускної здатності для відеозапису 4K. Також на меншому сенсорі можлива втрата якості або нестача живлення.

RagSaucy зазначає що, Google раніше заявляв про існування такого режиму на конференціях, з моменту випуску Pixel 9. Втім, він ніколи не був доступний відкрито, і це дещо “підмиває” репутацію застосунку Google Camera.