Sony випустить "нову" PS5 Digital для Європи: 825 ГБ замість терабайта, але така сама ціна

Sony готує “нову” PS5 Slim для європейського ринку, яка не принесе покращень. Навпаки компанія забере 175 ГБ, але ціну меншою не зробить.

Йдеться про модель з кодом CFI-2100, яку помітили в сертифікаційних документах у червні 2025 року. Її головна особливість — зменшений обсяг SSD-накопичувача. Якщо нинішня Slim Digital має 1 ТБ пам’яті, то у новій версії для завантаження ігор буде доступно лише 825 ГБ, стверджує інсайдер billbil-kun.

Він уточнює: зміни стосуються лише цифрової версії. Тобто власники PS5 Slim із дисководом продовжать отримувати консоль із повним 1 ТБ. Нову ревізію зменшеного обсягу пам’яті можна буде впізнати за позначкою CFI-2116, яку виробник зобов’язаний вказати коробці. Однак при онлайн-замовленнях нову збірку відрізнити буде складніше. Зміни почнуться незабаром: її почнуть продавати в Європі вже з 13 вересня. Це означає, що Chassis D — попередня Slim-ревізія з 1 ТБ SSD — невдовзі зникне з полиць.

Зменшення обсягу SSD пов’язуємо з прагненням Sony оптимізувати виробничі витрати. За словами інсайдера, дизайн консолі залишиться без змін, тож мова йде саме про внутрішні зміни. Припускаємо, що компанія намагається уникнути нового підвищення роздрібної ціни, яке могло б вдарити по попиту. Хоча Sony продала 77 млн консолей PS5, шукати нову аудиторію треба. Гравців і так дратувало, що PlayStation 5 в Європі подорожчало на €100 від моменту запуску. Спочатку Slim Digital коштувала €399, потім ціна зросла до €449, а у квітні 2025 року — ще до €499. Попри менший обсяг пам’яті, вартість ревізії CFI-2100 ціну не зменшить.

У серії PlayStation 5 взагалі існує більше моделей, ніж здається на перший погляд. Окрім стандартної PS5, PS5 Digital, Slim-версій і очікуваної PS5 Pro, у кожної лінійки є внутрішні модифікації. Наприклад, базова PS5 вже встигла отримати три різні варіанти, які відрізнялися деталями конструкції та вагою. У листопаді 2023 року з’явилася четверта версія — Slim (CFI-2000). Тож тепер Sony готує п’яте, CFI-2100. Крім того, консоль отримає новий “екорежим”, який уповільнить ігри.

