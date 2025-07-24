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Новини Пристрої 24.07.2025 comment views icon

Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри

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Маргарита Юзяк

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Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Depositphotos

Sony додасть на PS5 нову функцію — режим «Енергоощадження». Якщо його увімкнути вручну, консоль витрачатиме менше енергії, але продуктивність ігор впаде.

Компанія анонсувала майбутнє оновлення з деякими новинками. Однією з них став режим економії енергії, який поки що недоступний. Віцепрезидент з управління продуктами Шудзо Кікучі каже, що функція не буде доступна під час публічного бета-тестування. Режим почнуть отримувати вибрані користувачі. Саме в цьому оновленні в меню налаштувань зʼявиться пункт «Енергоощадження», але поки залишиться неактивним. Пізніше користувачі зможуть вмикати / вимикати його за бажанням.

Може бути таке, що гра не підтримує режим — тоді консоль працюватиме як завжди. Нині немає технічних подробиць про те, як саме буде знижуватись продуктивність PS5. Sony вже попереджає: режим не працюватиме у VR, бо там потрібна висока частота кадрів. Також у деяких іграх можуть вимкнутись окремі функції — ймовірно, це стосуватиметься трасування променів чи інших топових графічних налаштувань.

Sony каже, що новий режим — частина глобальної екостратегії «Шлях до нуля». Вона передбачає повну вуглецеву нейтральність компанії до 2040 року, щоб скоротити викиди парникових газів. Компанія по всьому світу продала 77,8 млн консолей PS5, тому така ініціатива може мати позитивний результат. Якщо, звичайно, гравці заради цього погодяться пожертвувати FPS.

«Ми поділимося додатковою інформацією про цю нову опцію ближче до релізу, зокрема про підтримувані ігри для PS5 та очікуваний вплив», — кажуть в Sony.

А ще у цьому ж оновленні зʼявиться зручна дрібниця: геймпад DualSense можна буде привʼязати до кількох пристроїв і швидко перемикатися між ними. Це особливо стане в пригоді тим, хто грає і на PS5, і на ПК.

Джерело: IGN

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