Джим Раян перед відставкою дав поради наступнику і назвав головні ігри кожного покоління PlayStation

Пропрацювавши три десятиліття в PlayStation, Джим Раян, який наступного місяця залишає посаду президента та генерального директора Sony Interactive Entertainment, став свідком того, як індустрія, яку він любить, зазнає кардинальних змін. І з висоти свого досвіду дав пораду наступнику й назвав головні ігри кожного покоління PlayStation.

Я дуже вдячний, що не працюю в нудній індустрії. Запуск PlayStation 5 в епоху пандемії був найбільшим викликом — і водночас найкориснішим досягненням за 30 років його роботи в Sony. Моя робота полягала в тому, щоб випромінювати відчуття спокою і безтурботності. Насправді я сидів за обіднім столом, опустивши голову в руки, і думав, як ми це зробимо. На шляху Sony стояла гора перешкод. Ми збираємо переважну більшість PlayStation у Китаї. Інша проблема — закінчувати ігри, коли розробники не могли зібратися разом, поїсти піци та поміркувати про своє ремесло. А потім, не менш важливе завдання — продати наш продукт нашим споживачам, коли роздрібна торгівля була повністю закрита.

Раян оголосив про своє рішення піти у відставку у вересні минулого року, передає Variety. З 1 квітня обов’язки тимчасового генерального директора SIE виконуватиме Хірокі Тотокі, президент і головний операційний директор Sony. Раян каже, що він повністю довіряє лідерству Тотокі і не сумнівається у майбутньому виборі свого остаточного заступника, який зроблять Тотокі та генеральний директор Sony Кенічіро Йошида. Він поділився однією порадою для нового боса PlayStation, яка, на його думку, має залишатися «наріжним каменем» для SIE:

Ніколи не забувайте, що ми — індустрія розваг. … Якщо ми продовжимо розважати, захоплювати й дивувати нашу спільноту геймерів, я думаю, що з паном Тотокі і тими, хто прийде йому на зміну, все буде гаразд.

Напередодні свого звільнення Раян каже, що не буде сумувати за хронічним відставанням у часі та багатьох років регулярних перельотів між штаб-квартирою Sony в Токіо, його будинком у Лондоні та офісом PlayStation у Сан-Матео, штат Каліфорнія.

Також Раян назвав свої найкращі ігри для кожного покоління PlayStation:

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PS1: Ridge Racer, 1994

Я і більшість людей думали: «Вау, це дійсно інша гра, в яку дуже весело і приємно грати». Вона встановила стандарт для багатьох ігор того покоління.

PS2: Grand Theft Auto 3, 2001 рік

Це була трансформаційна гра покоління і культурний момент. Вона мала величезний і тривалий вплив на ігрову індустрію і, звичайно, на PlayStation.

PS3: Uncharted: Drake’s Fortune, 2007 рік

Технології на той момент починали давати змогу розповідати історії, оповідання та емоції у спосіб, відмінний від усього, що було можливим до цього часу. Я дуже пишаюся тим, що це прийшло з нашої власної студії, Naughty Dog.

PS4: Marvel’s Spider-Man, 2018 рік

Ця гра була такою дивовижною і, здається, так добре резонувала зі спільнотою PlayStation. Вона підготувала нас до злету в другій половині дійсно успішного циклу.

PS5: God of War Ragnarök, 2022 рік

Очевидно, що це чудова гра, і її чудово оцінили. Вона збіглася з часом, коли ми нарешті змогли почати виробляти достатню кількість PlayStation 5. Все пішло як по маслу.

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