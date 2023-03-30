Новини Наука та космос 30.03.2023 о 14:33

Один на 10 000 років. Сонячну систему вразив найяскравіший в історії гамма-спалах, який засліпив наукове обладнання в космосі

Катерина Даньшина

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За повідомленнями NASA, нещодавній гамма-спалах – масштабний енергетичний викид вибухового характеру – був настільки яскравим, що засліпив гамма-інструменти в космосі.

Що таке гамма-спалах?

Гамма-спалах – це, по суті, перший подих чорної діри.

Коли надмасивна зірка наближається до завершення свого життя і не виробляє достатньо палива у ядрі,  щоб підтримувати власну масу – відбуваються дві речі. По-перше, процес породжує вибух наднової зірки, а по-друге, у величезній хмарі залишкового газу та пилу народжується чорна діра. 

Найяскравіший в історії. Сонячну систему вразив потужний гамма-спалах, який засліпив космічні телескопи
На цій ілюстрації показано компоненти довгого гамма-спалаху. Ядро масивної зірки зруйнувалося, утворивши чорну діру, яка посилає струмінь частинок в космос. Випромінювання по всьому спектру виникає від гарячого іонізованого газу (плазми) поблизу новонародженої чорної діри, зіткнень між оболонками газу всередині струменя (внутрішні ударні хвилі) і від переднього краю струменя, коли він підіймається вгору і взаємодіє з навколишнім середовищем (зовнішні ударні хвилі). Зображення: Центр космічних польотів Ґоддарда NASA

Те, що відбувається далі, спостерігалося багато разів, але все ще не достатньо вивчено наукою – чорна діра викидає два потужні струмені гамма-випромінювання високої енергії, що рухаються зі швидкістю, близькою до світла, у протилежних напрямках. Ці викиди тривають кілька секунд, але вони настільки яскраві, що астрономи їх можуть побачити. На сьогодні зареєстровано понад 12 000 гамма-спалахів, і один з таких вразив нашу Сонячну систему минулої осені.

Найяскравіший гамма-спалах в історії

Спалах, класифікований як GRB 221009A, був зареєстрований 9 жовтня 2022 року. Він засліпив космічні гамма-прилади, тому астрономи не змогли одразу зафіксувати силу його яскравості. 

Протягом наступних кількох місяців вчені отримали дані з інших інструментів та повторно виміряли його яскравість. Виявилось, що гамма-спалах був у 70 разів яскравіший за будь-яку раніше зареєстровану подібну подію.

Камера Габбла показала інфрачервоне післясвітіння GRB 221009A:

Дослідники перевірили ймовірність того, що подібна подія повториться, і вирахували, що вона відбувається лише раз на 10 000 років.

«GRB 221009A, ймовірно, був найяскравішим спалахом рентгенівського та гамма-випромінювання з часів виникнення людської цивілізації», — сказав Ерік Бернс, доцент кафедри фізики та астрономії в Університеті штату Луїзіана в Батон-Ружі.

Як не дивно, сам спалах не був найпотужнішим в історії, а виглядав настільки яскравим для нас через те, що його вузькі струмені були спрямовані просто на нашу Землю. 

Рівень гамма-випромінювання від GRB 221009A значно більший, ніж в будь-якого іншого зареєстрованого гамма-спалаху. Зображення: Центр космічних польотів імені Годдарда NASA
Рівень гамма-випромінювання від GRB 221009A значно більший, ніж в будь-якого іншого зареєстрованого гамма-спалаху. Зображення: Центр космічних польотів імені Ґоддарда NASA

Про свої висновки дослідники офіційно оголосили у Відділі астрофізики високих енергій Американського астрономічного товариства та опублікували результати в The Astrophysical Journal Letters.

У наступні кілька місяців будуть проведені додаткові дослідження із використанням космічних телескопів Джеймса Вебба та Габбла і, ймовірно, вони допоможуть розгадати давню таємницю — чому чорні діри взагалі провокують гамма-спалахи. Згідно з однією з теорій, струмені приводяться в дію магнітним полем, яке чорна діра посилювала, коли починала обертатися. 

Джерело: NASA, Insider


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