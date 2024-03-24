X Twitter стане новим YouTube — відео застосунку X для телевізорів

Нещодавно видання Fortune повідомляло, що Ілон Маск планує запустити соціальну мережу X Twitter як відеосервіс на розумних телевізорах. І ось дослідник Nima Owji опублікував в X відео, яке демонструє інтерфейс майбутнього застосунку.

На відео можна бачити екран входу у програму, домашню сторінку, панель пошуку та сторінку профілів. Вебзастосунок може бути реалізований майже на будь-якому телевізорі.

BREAKING: Here’s a video of the upcoming #X app for TVs! Here, you can see its login screen, home tab, search tab, and profile pages. It’s web-based, so it can be run on almost any smart TV! pic.twitter.com/SRwnyJUUD3 — Nima Owji (@nima_owji) March 23, 2024

На початку березня повідомлялося, що компанія X планує застосунок для розумних телевізорів, який би працював як сервіс, схожий на YouTube. Джерело у компанії стверджувало, що сервіс дозволить дивитися «довгі відео на великому екрані». Стверджувалося, що застосунок міг з’явитися за кілька днів після повідомлення на телевізорах Amazon та Samsung, але, вочевидь, цього не сталося.

У січні 2024 року в блозі X декларувала свою функцію відеосервісу та перерахувала багато пов’язаних з цим фактів, зокрема:

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«X зараз є платформою, яка в першу чергу орієнтована на відео: люди дивляться відео у 8 з 10 користувацьких сесій … Ми увімкнули завантаження довгих відео. Лише в грудні люди переглянули відео за 130 років тривалістю 30 хвилин і більше».

Ілон Маск активно закликає користуватися X як платформою відео. У мережі збирають багато переглядів такі відео, як інтерв’ю Такера Карлсона з путіним та відео відомого ютубера Mr. Beast.

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