X Twitter стане новим YouTube — відео застосунку X для телевізорів

Нещодавно видання Fortune повідомляло, що Ілон Маск планує запустити соціальну мережу X Twitter як відеосервіс на розумних телевізорах. І ось дослідник Nima Owji опублікував в X відео, яке демонструє інтерфейс майбутнього застосунку.

На відео можна бачити екран входу у програму, домашню сторінку, панель пошуку та сторінку профілів. Вебзастосунок може бути реалізований майже на будь-якому телевізорі.

BREAKING: Here’s a video of the upcoming #X app for TVs!

Here, you can see its login screen, home tab, search tab, and profile pages.

It’s web-based, so it can be run on almost any smart TV! pic.twitter.com/SRwnyJUUD3

— Nima Owji (@nima_owji) March 23, 2024