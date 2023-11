SpaceX випустила третє покоління термінала (базової станції) Starlink. Він став легшим і тоншим, та позбувся мотора для налаштування розташування, натомість з’явилася підставка. Поки новинка буде доступна лише «невеликій групі клієнтів в США»

У пристрою збільшилося поле огляду — на 10%. Ще одне покращення — збільшений рейтинг захисту від пилу та вологи, тепер це повноцінний IP67, замість IP54. В теорії його можна занурити в воду, глибиною до 1 метра на пів години.

BREAKING: SpaceX has introduced their next generation Starlink terminal.

• New design that's slimmer & more portable

• Starlink kit also includes Gen 3 router with improved range & speeds

• No motors. Simple kickstand

• 10% better field of view vs previous gen

• Higher IP67… pic.twitter.com/VWp7Wg7x3z

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 17, 2023