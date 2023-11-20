Новини Пристрої 20.11.2023 о 10:06 comment views icon

SpaceX випустила новий термінал Starlink — тепер без мотора і з ширшим полем зору

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Юрій Орос

Автор новин

SpaceX випустила новий термінал Starlink — тепер без мотора і з ширшим полем зору

SpaceX випустила третє покоління термінала (базової станції) Starlink. Він став легшим і тоншим, та позбувся мотора для налаштування розташування, натомість з’явилася підставка. Поки новинка буде доступна лише «невеликій групі клієнтів в США»

У пристрою збільшилося поле огляду — на 10%. Ще одне покращення — збільшений рейтинг захисту від пилу та вологи, тепер це повноцінний IP67, замість IP54. В теорії його можна занурити в воду, глибиною до 1 метра на пів години.

У відео щодо встановлення Starlink, SpaceX рекомендує визначити положення найближчого супутника за допомогою смартфона, й на основі цієї інформації вручну розмістити термінал, використавши підставку.

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Загалом система складається з трьох компонентів: самого терміналу, спеціального WI-FI-6 роутера та блока живлення.

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