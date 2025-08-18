Новини IT-бізнес 18.08.2025 comment views icon

SpaceX заборгувала $3 млрд податків, доки Маск боровся за ефективність уряду, — розслідування

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

SpaceX заборгувала $3 млрд податків, доки Маск боровся за ефективність уряду, — розслідування
Ілон Маск / X

Від моменту свого заснування у 2002 році компанія Ілона Маска SpaceX перетворилася на провідного гравця у сфері комерційних космічних запусків та ключового підрядника уряду США. Проте нове розслідування показує, що її домінування може бути пов’язане не лише з технологічними проривами, а й із масштабною податковою оптимізацією протягом останніх двох десятиліть.

Як повідомляє The New York Times, внутрішні документи SpaceX свідчать, що компанія використовує механізм перенесення чистих операційних збитків — це положення податкового законодавства США дозволяє враховувати минулі збитки для зменшення майбутнього оподатковуваного прибутку.

Згідно з документами, до кінця 2021 року SpaceX накопичила майже $5,4 млрд податкових збитків. Це фактично дає змогу уникнути сплати федеральних податків з такої ж суми майбутніх прибутків. Ця норма доступна для будь-яких компаній, а у 2017 році адміністрація Дональда Трампа скасувала її строк дії. За даними The Times, це означає, що SpaceX тепер може безстроково застосовувати близько $3 млрд минулих збитків до майбутнього прибутку.

Журналісти звернулись за коментарями до SpaceX, однак компанія не надала відповіді.

Попри суперечки довкола податкової політики, бізнес SpaceX стрімко зростає та процвітеє. За оцінками Payload, у 2023 році компанія отримала близько $8,7 млрд доходу, у 2024-му — вже $13,1 млрд, а у 2025 році очікується понад $15,5 млрд. Сам Маск у червні заявив у соцмережі X, що комерційні доходи SpaceX у наступному році перевищать річний бюджет NASA. Бюджет космічного агентства у наступному бюджетному році може скоротитися на 25%. Тим часом SpaceX процвітає і навіть будує власне місто із «золотою» статуєю Ілона Маска.

SpaceX — одна з кількох багатомільярдних технологічних компаній, які вивели Маска на світову арену та зробили його найбагатшою людиною у світі. І це вибухове зростання забезпечується не лише приватними замовниками, а й урядовими контрактами у значній мірі.

Інженери SpaceX замінили звільнених фахівців FAA — агенції, що надає дозвіл на запуски ракет космічній компанії Маска

За даними The Washington Post, починаючи з 2000-х, Маск і його компанії отримали щонайменше $38 млрд у вигляді контрактів, кредитів, субсидій та податкових пільг. Крім того, ще 52 активні угоди з NASA, Міністерством оборони та іншими державними структурами можуть принести бізнесу Маска додатково $11,8 млрд у найближчі роки.

Документи, переглянуті The New York Times, свідчать: у 2020 році 84% доходів SpaceX походили з федеральних контрактів, а у 2021-му — 76%. Це означає, що компанія, яка отримує левову частку надходжень завдяки державним проєктам, фактично уникає значних податкових виплат назад у бюджет.

Експерти зазначають, що уникнення сплати понад $5 млрд федеральних податків — величезна вигода для компанії, яка настільки сильно залежить від державних контрактів. Така ситуація створює своєрідний парадокс: держава фінансує розвиток SpaceX, але отримує порівняно небагато у вигляді податкових надходжень.

Спецпроєкти
Bitomat для анонімного обміну крипти за готівку: не потрібна верифікація, комісія 1,2%+ та 10 хвилин на весь процес
Чим загрожують кібератаки АЗС та як їм протистояти: поради від IT Specialist

Попри це, SpaceX нині стала настільки важливою частиною американської космічної економіки й системи національної безпеки, що радикальних змін у цій співпраці не прогнозується.

Джерело: gizmodo

Популярні новини

arrow left
arrow right
Starlink готує прорив: супутники 3-го покоління з терабітною швидкістю запустять у 2026 році
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска. Хто його зіграє?
Ілон Маск обіцяє виправити: Grok розповів про спалах правого насильства за президентства Трампа
Завод Tesla у Фремонті: зброя, алкоголь і наркотики, домагання і расизм у позові колишнього поліціянта
Ілон Маск обіцяє «найепічнішу демонстрацію» Tesla до кінця року — знову
Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: "Приховування ризиків є шахрайством"
Без чіткої дати повернення: астронавти Crew-11 вирушили на МКС на тлі фінансових проблем NASA
Ілон Маск схвалює: Grok навчився генерувати фото та відео 18+
Ілон Маск представив Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць
Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink
Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений
"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії
ШІ без контролю політкоректності: xAI пояснила, чому бот Ілона Маска Grok хвалив Гітлера
Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
Tesla не платить підрядникам, збанкрутувало вже дві компанії
Ілон Маск змусив розробників Grok встановити на свої ПК софт для відстеження «робочої активності»
Baby Grok від Ілона Маска: дитяча версія ШІ, що лякав дорослих
Каліфорнія намагається заборонити продажі Tesla в суді — через оманливу рекламу Autopilot та FSD
Ілон Маск оголосив про створення політичної партії
Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати