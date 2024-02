SpaceX запустила перший приватний посадковий модуль Odysseus на Місяць, та перенесла штаб-квартиру з Делавера до Техасу

Odysseus, роботизований місячний апарат приватної х’юстонської компанії Intuitive Machines, стартував на ракеті SpaceX Falcon 9 з Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.

Якщо все піде за планом, Odysseus приземлиться біля південного полюса Місяця 22 лютого, ставши першим в історії приватним космічним апаратом, який здійснить посадку на Місяць. Успіх також стане великою подією для Сполучених Штатів, чиї апарати не були на поверхні Місяця з часів місії NASA Apollo 17 понад півстоліття тому.

Falcon 9 стартувала з майданчика 39A. Приблизно через 7,5 хвилин перший ступінь ракети повернувся на Землю для вертикального приземлення на космодромі на мисі Канаверал, який знаходиться по сусідству з об’єктом NASA. Це був 18-й запуск і посадка для цієї ракети-носія SpaceX, передає Space.com.

Тим часом верхній ступінь Falcon 9 продовжував набирати висоту, врешті-решт розгорнувши Odysseus на місячній перехідній орбіті приблизно через 48,5 хвилин після запуску, як і було заплановано.

Спусковий апарат вагою 675 кілограмів вперше вийшов на зв’язок з центром управління польотами через кілька хвилин після старту. Незабаром Odysseus почне рух до місячної орбіти — що триватиме шість днів. Потім апарат підготується до своєї історичної спроби посадки, яка відбудеться в Малаперт А, невеликому кратері, розташованому приблизно за 300 кілометрів від південного полюса Місяця.

Інструменти Odysseus призначені для збору даних, які допоможуть програмі NASA Artemis, що має на меті створити базу поблизу південного полюса Місяця до кінця 2020-х років. Вважається, що цей регіон багатий на водяний лід, який може підтримувати астронавтів Artemis на поверхні, а також перероблятися на ракетне паливо, що дасть змогу екіпажам заправляти космічні апарати далеко від Землі.

На борту Odysseus знаходиться шість приладів NASA, вартістю 118 млн доларів. За словами представників агенції, розробка та створення наукового обладнання коштувала агентству ще 11 млн доларів.

Odysseus також несе шість комерційних вантажів для різних клієнтів, в тому числі Columbia Sportswear, яка випробовуватиме свій ізоляційний матеріал Omni-Heat Infinity.

Серед інших приватних вантажів — набір скульптур художника Джеффа Кунса і «безпечне місячне сховище», яке має на меті допомогти зберегти всі людські знання, якщо на Землі трапиться щось жахливе.

На борту IM-1 також летить камера EagleCam, яку побудували студенти Аеронавігаційного університету Ембрі-Ріддл. Ця система камер розгорнеться з Odysseus, коли він наблизиться до поверхні Місяця, і спробує сфотографувати момент приземлення посадкового модуля.

Ілон Маск почав переносити свій бізнес з Делаверу після рішення судді цього штату про визнання недійсним його зарплатного пакета Tesla на суму 55 млрд доларів. У пості в X, Маск оголосив, що SpaceX перенесла свій корпоративний дім з Делаверу до Техасу, разом з копією сертифікату про конвертацію, який він отримав від Державного секретаря Техасу. «Якщо ваша компанія все ще зареєстрована в Делавері, я рекомендую переїхати в інший штат якомога швидше», — додав Маск.

SpaceX has moved its state of incorporation from Delaware to Texas!

If your company is still incorporated in Delaware, I recommend moving to another state as soon as possible. pic.twitter.com/B7FLByL2dY

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2024