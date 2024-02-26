Співзасновник Google Сергій Брін отримав позов від вдови пілота, що загинув в авіакатастрофі, перевозячи його літак

Згідно з позовом, Брін нібито намагався «знищити докази злочину».

Авіакатастрофа сталася у травні 2023 року біля узбережжя Каліфорнії, коли пілоти Ленс Маклін і Дін Рашфедлт доставляли гідролітак Бріна на Фіджі. Для перевезення двомоторного Viking Air Twin Otter Series 400 вартістю $8 млн потрібна була допоміжна паливна система, яку, як стверджується, механік робив «по пам’яті» та не реєстрував у Федеральному авіаційному управлінні.

У позові Бріна, Google та ще кілька компаній звинувачують у «неправильно встановленій системі» та «спробах знищення доказів».

Повідомляється, що паливна система вийшла з ладу ще на першому етапі польоту, а при спробі розвернутися — літак зрештою впав в океан. Берегова охорона, що прибула за 15 хвилин, так і не змогла витягнути пілотів та транспортний засіб.

Згідно зі скаргою, Брін нібито обіцяв, що допоможе дістати тіла загиблих, однак згодом представники мільярдера повідомили вдові Макліна, Марії Магдалені Оларте, що Національне управління океанічних і атмосферних досліджень відхилило запит.

Оларте вимагає відшкодування збитків за п’ятьма звинуваченнями й суду присяжних.

IT Project Management. Отримайте дієвий набір знань та навичок для роботи на всіх етапах життєвого циклу IT-проекту. Приєднатися

Джерело: The Verge

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!