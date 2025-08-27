Spotify стає соціальною мережею: музичний стрімінг додає повідомлення, вдруге

Spotify / Depositphotos

Останні оновлення Spotify виявилися досить суттєвими. Стрімінговий сервіс нещодавно запустив нові тарифні плани Audiobooks+, які надають користувачам більше годин прослуховування аудіокнижок із можливістю сімейного доступу. Крім того, з’явилася нова функція плавного переходу між треками, схожа на аналогічне рішення в Apple Music. Також покращилась інтеграція з Instagram. Ще на Spotify з’явилися згенеровані ШІ пісні померлих виконавців.

Додатково, після кількох відстрочок, наближається до запуску довгоочікуваний тарифний план Hi-Fi. Усе це важливі новини, але зараз Spotify робить ще один крок — на цей раз у соціальному напрямку. Фактично сервіс повертає функцію, яка вже існувала на платформі в минулому.

Spotify оголосив, що запускає нову систему обміну повідомленнями у своєму мобільному застосунку. По суті, це “новий спосіб ділитися тим, що вам подобається у Spotify, з друзями та родиною”. Варто згадати, що Spotify мав власну систему повідомлень до 2017 року, але тоді її видалили через “дуже низьку активність користувачів”.

Тепер, коли функцію повертають, компанія наголошує: рідні повідомлення Spotify не замінюють інші месенджери, а лише доповнюють їх. Як і раніше, користувачі зможуть ділитися контентом напряму через улюблені платформи — Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok та інші. Нові повідомлення в Spotify створені, щоб працювати поруч із цими інтеграціями, а не витісняти їх.

Як працює нова функція

Зайдіть на сторінку треку або епізоду подкасту й натисніть іконку “поділитися”.

Якщо функцію активували для вашого облікового запису, на першій панелі інструментів з’явиться іконка з лупою.

З її допомогою можна знайти користувача, якому ви хочете написати. У списку будуть відображатися ті, на кого ви підписані, ті, з ким брали участь у спільному Jam-сеансі, користувачі, з якими ви вже ділилися контентом, ті, з ким створювали спільний плейлист, та інші контакти.

Крім того, можна надіслати другу спеціальне посилання й запросити його до чату у Spotify.

Після того як одержувач підтвердить запит, він зможе відповідати вам текстами та емодзі. Повний список чатів доступний через натискання на фото профілю у верхньому лівому кутку.

Розробники потурбувалися про приватність користувачів. Так, можна приймати або відхиляти запити на повідомлення. Є можливість заблокувати інших користувачів або взагалі відмовитися від користування новою функцією в налаштуваннях застосунку.

Якщо ви все ж вирішите користуватися Spotify як платформою для обміну музикою чи подкастами, ваші розмови будуть зашифровані під час передачі й у стані зберігання. Проте повного наскрізного шифрування не буде, тож Spotify, у разі потреби, зможе отримати доступ до даних повідомлень.

Функція повідомлень у Spotify вже почала розгортатися на платформі й протягом тижня стане доступною для всіх користувачів — як Premium, так і безплатних.

