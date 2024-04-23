Новини IT-бізнес 23.04.2024 о 14:17 comment views icon

Spotify збільшив базу платних користувачів до 239 млн (на 14% більше, ніж торік) — і планує чергове підвищення цін

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Spotify збільшив базу платних користувачів до 239 млн (на 14% більше, ніж торік) — і планує чергове підвищення цін

Гігант потокового аудіо додав кілька нових функцій (зокрема й з ШІ), підштовхуючи абонентів до оформлення платних підписок.

За даними Bloomberg, у першому кварталі 2024 року кількість платних користувачів Spotify зросла на 14% у порівнянні з минулим роком — до 239 млн. Загальна кількість абонентів тим часом сягнула 615 млн (порівняно з 617,9 млн торік). 

Загальний дохід Spotify зріс на 20% до $3,8 млрд, а операційний прибуток компанії склав $179 млн, перевершивши оцінки.

Торік Spotify підняв ціни на передплати й планує чергове підвищення приблизно на $1-2 на місяць на п’яти ринках до кінця квітня, включаючи Велику Британію, Австралію та Пакистан.

Додатково компанія розробляє нові тарифи для аудіокниг — у 2023 році сервіс вперше представив передплату на аудіокниги й каже, що понад 25% користувачів, які мають доступ до пропозиції, натискали «Відтворити» принаймні один раз.

Минулого року компанія скоротила 2300 робочих місць у три етапи звільнень: в січні, червні та грудні.

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