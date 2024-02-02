Новини Софт 02.02.2024 о 13:31 comment views icon

У YouTube Premium і Music — 100 млн передплатників (кількість подвоїлася з вересня 2021-го)

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У YouTube Premium і Music — 100 млн передплатників (кількість подвоїлася з вересня 2021-го)

Кількість платних користувачів YouTube Premium і YouTube Music збільшилась на 20 млн за рік і досягла 100 млн. У порівнянні з вереснем 2021 року — кількість передплат зросла вдвічі.

Торік у США вартість передплати YouTube Premium зросла на $2 на місяць. В Україні індивідуальна передплата YouTube Premium коштує 99 грн на місяць (студентська майже вдвічі дешевше), тоді як сімейний план на 6 осіб — 149 грн на місяць).

Окрему кількість передплатників для YouTube Music (Premium включає доступ до цієї послуги) в компанії не називають, однак сервіс точно все ще відстає від Spotify, який у вересні похизувався 220 млн передплатників преміального тарифу. Apple так само замовчує дані про Apple Music: остання чітка цифра звучала у 2019 році — 60 млн передплатників.

Тим часом YouTube все агресивніше підштовхує користувачів до переходу на платний тариф — торік у травні платформа при виявленні увімкненого блокувальника реклами почала обмежувати перегляд відео на платформі у браузері й видавала відповідний Pop-Up із попередженням, а у листопаді почала уповільнювати роботу сайту для користувачів з увімкненими блокувальниками реклами.

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