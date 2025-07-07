Новини Крипто 07.07.2025 о 18:57 comment views icon

Глобальні біржові криптовалютні продукти (ETP) зафіксували приплив рекордних $1,04 млрд за тиждень

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Тетяна Нечет

Автор новин

Глобальні біржові криптовалютні продукти (ETP) зафіксували приплив рекордних $1,04 млрд за тиждень

Щотижневий приплив інвестицій у продукти цифрових активів склав рекордні $1,04 млрд минулого торгового тижня, що збільшило загальний обсяг активів на фондовому ринку до рекордних $188 млрд доларів США і стало 12-м тижнем збільшення надходжень інвестицій поспіль. Це історичний максимум. Обсяги торгів досягли $16,3 млрд, що відповідає середньотижневому показнику цього року.

Найбільші надходження спостерігались у США ($1 млрд), далі йшли Німеччина та Швейцарія з $38,5 млн та $33,7 млн відповідно. А от в Канаді та Бразилії спостерігався відтік: $29,3 млн та $9,7 млн відповідно.

Ethereum продовжує демонструвати пропорційні результати, в середньому 1,6% активів в управлінні (AUM)Це загальна ринкова вартість фінансових активів, якими управляє певна організація, наприклад, фонд або компанія з управління активами. щотижневого припливу протягом 11 тижнів, порівняно з 0,8% у біткоїна. Минулого тижня в Ethereum було додано $226 млн.

Минулого тижня лідирували біткоїн-ЕТР, у які надійшло $790 млн, або 76% від загального обсягу надходжень у криптовалютні ETP за весь минулий тиждень.

Приплив коштів до BTC ETP сповільнився порівняно з попередніми трьома тижнями, коли він становив в середньому $1,5 млрд щотижня.

Джерело: Coinshares

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