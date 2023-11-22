США і НАТО випробовують ADSR-технологію протидії перешкодам на основі штучного інтелекту

Армія США і її партнери по НАТО провели в Німеччині тестування системи вдосконаленої динамічної спектральної розвідки (ADSR) на основі штучного інтелекту.

Електронна війна — це наступний рубіж перегонів озброєнь, де можна протидіяти навіть найсучаснішим системам озброєнь, відключаючи радіочастотний зв’язок. Позаяк ракети й безпілотники зазвичай перебувають на постійному зв’язку з базою протягом усього польоту, це може бути ефективно.

Що таке ADSR?

Удосконалена динамічна спектральна розвідка (ADSR) є прикладом роботи Командування розвитку бойових спроможностей армії США і програми Pathfinder — армійської науково-дослідної лабораторії, яка дає змогу солдатам і дослідникам швидко розробляти та впроваджувати рішення для розв’язання реальних проблем у польових умовах.

ADSR — це система на основі штучного інтелекту (ШІ), яка дає змогу армійським бездротовим мережам зв’язку визначати й уникати ворожих перешкод і зменшувати радіочастотні випромінювання, які можуть дозволити ворогу націлитися на ваші війська.

Нова технологія ADSR нещодавно була застосована солдатами радіоелектронної боротьби 3-ї піхотної дивізії під час навчань Combined Resolve в Об’єднаному багатонаціональному центрі бойової готовності 7-го армійського тренувального командування в Німеччині. Солдати мали змогу додатково випробувати систему і провести тренування для підрозділів НАТО і партнерів Альянсу.

Підрозділи радіоелектронної боротьби в складі [бригадних тактичних груп] БТГ завжди шукають перевагу при завдавання удару по ворогу. Можливості зондування, які забезпечують розуміння спектра в реальному часі, допомагають нам ідентифікувати електромагнітну сигнатуру противника, щоб ми могли швидко впливати на нього на полі бою. Ми покладаємось на постійні інновації нашої тактики й технологій, щоб зберегти домінування в радіоелектронній боротьбі. — лейтенант Брендан Шатт, офіцер кібернетичного підрозділу

Розроблена групою дослідників з Університету Вандербільта, яких спонсорувало Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA), технологія ADSR вдосконалюється з 2021 року завдяки серії оперативних експериментів за участю солдатів 101-го батальйону у Форт-Кемпбеллі, в тому числі експериментів на полігоні Смардан на сході Румунії та в Центрі адаптивних експериментів Інституту цивільно-військових інновацій (CMI2) в центральній частині Західної Вірджинії.

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