«Стало гірше»: сайт оглядів Yelp оцінив зміни, які Google внесла аби відповідати закону ЄС

Google нині тестує новий дизайн результатів пошуку для авіарейсів, поїздів, готелів, ресторанів і продуктів у ЄС, який, як передбачалось, надасть змогу отримувати меншим компаніям більше трафіку. Натомість сайт оглядів Yelp стверджує, що зміни призвели до зовсім протилежного ефекту.

Згідно з дослідженням Yelp, новий дизайн надає результати, розміщуючи дані з Карт Google у верхній частині сторінки під рядком пошуку і знизу — новий віджет із зображеннями та посиланнями на такі вебсайти, як Yelp. Експерименти показали, що майже 73% з близько 500 людей в цей час натискали на результати, які залишали їх в екосистемі Google — що більше, ніж 55% до оновлення дизайну та тестів з меншою групою із 250 осіб.

В іншій варіації дизайну, де вікно з вебсайтами оглядів розташовувалось зверху, лише 44% людей залишались з Google, решта ж — обирали альтернативу. Yelp вже звернувся до регуляторів ЄС з пропозицією дотримуватись другого варіанту — для отримання «справедливих результатів».

За порушення антимонопольного законодавства ЄС (яке нині називають найсуворішим у світі) від компаній можуть вимагати сплати штрафу у розмірі 10% від річного обсягу продажів.

Представник Google Рорі О’Донох’ю тим часом каже, що понад 20 змін, внесених у пошуковик у відповідь на Закон ЄС про цифрові ринки (DMA), навпаки надають більше можливостей для таких служб, як Yelp, для відображення в результатах.

«Припускати інше — це просто неправильно», — каже він.

За словами О’Донох’ю, тестування різних дизайнів Google показало, що кількість кліків на сайти огляду навпаки зросла — і усе це ціною того, що окремі авіакомпанії та ресторани, стикаються з падінням відвідувань.

Інші підрозділи Google, на які поширюється дія закону, як-от Android, Chrome і Maps, а також інші компанії, такі як Apple, Meta та Amazon, ще не оприлюднили усіх своїх планів відповідності. Але коаліція з тисяч менших компаній, включаючи виробника шифрованого програмного забезпечення Proton і норвезьку медіакомпанію Schibsted, стверджує, що ті, що розкриті на цю мить, насправді не відповідають вимогам DMA.

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Джерело: Ars Technica

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