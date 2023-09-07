Новини Технології 07.09.2023 о 14:41

ЄС віднесла Google Пошук, App Store та ще 20 сервісів до категорії gatekeepers — на них розповсюджується дія закону про цифрові ринки (DMA)

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Катерина Даньшина

Авторка новин

App Store, TikTok, Facebook, Google Пошук та Amazon увійшли до переліку 22 сервісів, що підпадають під дію Закону ЄС про цифрові ринки (DMA), оприлюдненого в середу. У компаній є близько 6 місяців, щоб оскаржити правила в суді.

Утім Єврокомісія зазначила, що їй потрібно трохи більше часу, щоб дослідити чи звільнити від дії нових правил Bing, Edge і рекламні послуги Microsoft, а також iMessage від Apple. Зі свого боку, Microsoft стверджує, що Bing – не є надто великим конкурентом Google, тоді як Apple каже, що не має даних щодо кількості користувачів iMessage (аналітики підрахували, що iMessage, який вбудовано в кожен iPhone, iPad і Mac, має близько 1 мільярда користувачів у всьому світі). Комісія також розпочала розслідування, щоб перевірити, чи слід включити операційну систему iPad від Apple до регламенту.

Нові правила, які набудуть чинності в березні, запровадять жорсткий режим для компаній, чия діяльність раніше призводила до мільярдів євро штрафів. Їм заборонять, наприклад, об’єднувати дані клієнтів в різних службах; використовувати інформацію від сторонніх постачальників для того, щоб конкурувати з ними; та зобов’яжуть дозволяти користувачам завантажувати програми з конкурентних платформ.

«Ми як і раніше дуже стурбовані ризиками конфіденційності та безпеки даних, які створює закон для наших користувачів», — заявили в Apple.

«Ми надзвичайно розчаровані тим, що до прийняття цього рішення не було проведено жодного дослідження ринку, і ми оцінюємо наші наступні кроки», — сказав представник TikTok.

Нові зобов’язання можуть призвести до того, що європейські користувачі iPhone зможуть завантажувати програми з конкуруючих магазинів додатків; Meta заборонять об’єднувати дані користувачів між Facebook і Instagram без отримання дозволу; а Google заборонять віддавати перевагу власним результатам, як-от Shopping, у загальних результатах пошуку.

Під дію правил (до категорії так званих gatekeepers) потраплять платформи з річним оборотом понад 7,5 мільярдів євро, ринковою капіталізацією понад 75 мільярдів євро та 45 мільйонами активних користувачів в ЄС щомісяця(хоча Брюссель має певну свободу дій щодо позначення, окрім цих показників).

Представники ЄС очікують, що їхні рішення будуть передані до суду у справах, які, ймовірно, затягнуться на роки.

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ЄС віднесла Google Пошук, App Store та ще 20 сервісів до категорії gatekeepers — на них розповсюджується дія закону про цифрові ринки (DMA)
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Нижче наведено повний перелік послуг компаній, на які поширюється дія Закону про цифрові ринки ЄС:

Alphabet Amazon Apple Bytedance Meta Microsoft
Google Maps Marketplace App Store TikTok Facebook LinkedIn
Google Play Amazon Ads Safari Instagram Windows
Google Shopping iOS WhatsApp
YouTube Messenger
Google Search Marketplace
Chrome Meta Ads
Android
Google Ads

Джерело: Bloomberg, Financial Times

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