Стандарт PCI Express 7.0 512 ГБ/с затверджений — його наступник перейде на оптичне з’єднання

Уявіть собі комп’ютер, який обмінюється даними не через мідні дроти, а за допомогою світла. Так, це звучить трохи як фантастика, але PCI Express, основна шина для комунікації всередині ПК, готується зробити крок у світлошвидкісне майбутнє — буквально.
Консорціум PCI-SIG, який відповідає за розвиток стандарту PCI Express, оголосив одразу про два великі кроки: фінальну специфікацію PCI Express 7.0, анонсовану ще у 2022 році, і початок роботи над PCI Express 8.0. Крім того, стало відомо, що організація розробляє перші стандартизовані рішення для оптичних з’єднань у PCIe, які потенційно можуть перевернути індустрію комп’ютерних з’єднань.
PCI Express 7.0
PCIe 7.0 передає дані в обидві сторони зі швидкістю 128 гігапередач на секунду (GT/s) без втрат на кодування, використовуючи ту саму модуляцію PAM4, що й PCIe 6. Це дає 512 ГБ/с пропускної здатності на стандартному 16-лінійному (x16) з’єднанні. Для порівняння, PCIe 3.0, який ще досі можна зустріти в деяких робочих системах, працює на скромних 8 GT/s.
Та радіти рано: хоча специфікація вже затверджена, тестування на сумісність почнеться лише у 2027 році, а перші пристрої з PCIe 7.0 вийдуть приблизно у 2028 році. Тож запасайтеся терпінням і коштами на оновлення системи.
Про PCIe 8.0 наразі деталей обмаль, але логіка підказує: якщо тренд подвоєння швидкості збережеться, нас чекає 256 GT/s — тобто перший терабайт на секунду в історії PCIe.
Оптика замість електрики
Найцікавіша частина анонсу — це не цифри, а сам напрям розвитку. PCI-SIG працює над Optical Aware Retimer, який інтегрується у специфікації PCIe 6.4 та PCIe 7.0. Це перший промисловий стандарт для роботи PCIe через оптоволокно. Ці зміни орієнтовані передусім на ШІ-системи, хмарні сервіси та дата-центри, а не домашні ПК. Але — хто знає, що буде через 10 років?
Intel вже понад десять років розвиває напрям кремнієвої фотоніки — технології, яка поєднує електрику і світло. AMD теж не пасе задніх: у травні 2025 року компанія придбала Enosemi, щоб займатись розробкою оптичних рішень для ШІ-систем наступного покоління.
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Джерело: pcworld
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