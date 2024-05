Стара добра Bethesda: Fallout 4 отримає патч до патча — ще більше «виправлень та покращень»

Патчи до ігор Bethesda, які все ламають, давно не дивують фанатів. Але останній «некстген» патч до Fallout 4 не приніс суттєвих покращень, проте порушив роботу модів, роботу гри на Steam Deck і загалом викликав головним чином незадоволення.

Ситуація гірша ніж завжди через значну кількість нових гравців, які не є фанатами серії чи ігор Bethesda, і просто прийшли у гру після перегляду популярного серіалу Fallout. Компанія визнала невдачу та анонсувала патч до патча. Наступне оновлення вийде 13 травня, але з повідомлення Bethesda важко зрозуміти, що саме воно включатиме.

On Monday, May 13 we will be updating Fallout 4 on all platforms.

This update will include new options for graphics and performance settings as well as further fixes and improvements.

Thanks for your continued feedback and support!

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 10, 2024