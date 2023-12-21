Новини Ігри 21.12.2023 о 15:21 comment views icon

Starfield: 13 млн гравців, безкоштовні оновлення кожні 6 тижнів та платне DLC Shattered Space у 2024 році

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Вадим Карпусь

Автор новин

Starfield – науково-фантастична рольова гра Bethesda Game Studios – досягла нового рубежу. До новорічних свят кількість гравців перевищила 13 млн.

Попереднього разу компанія публікувала звіт про досягнення у вересні. Тоді – через 2 тижні після повноцінного релізу – гра залучила 10 млн гравців. Таким чином, щоб набрати ще 3 млн гравців, Starfield знадобилося додаткові 3 місяці. За даними Bethesda Game Studios, у середньому гравець витрачає на Starfield близько 40 годин.

Starfield: 13 млн игроков, бесплатные обновления каждые 6 недель и платное DLC Shattered Space в 2024 году

Bethesda Game Studio також підтвердила, що у 2024 році планує випускати оновлення гри кожні 6 тижнів. Йдеться про такі функції, як карти міст, нові способи пересування та офіційна підтримка модів через новий Creation Kit. Команда повідомила, що в майбутньому гравці зможуть додатково налаштовувати свій ігровий процес, регулюючи «вантажопідйомність, відстань доступу до вантажу, пошкодження корабля, кредити торговців, те, як ви переносите недуги, нову механіку виживання» та багато іншого.

Крім того, Bethesda Game Studio заявила, що у 2024 році вийде перше доповнення Starfield під назвою Shattered Space. Це платне DLC буде включати «новий сюжетний контент, нові локації, нове спорядження та багато іншого». Покупці Starfield Digital Deluxe Edition отримають його безплатно.

Джерело: windowscentral

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