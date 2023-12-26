Starfield: рейтинг гри у Steam впав до позначки «здебільшого негативно»

Starfield більше не має «змішаний» (Mixed) рейтинг в Steam, оскільки останні відгуки перевели його в категорію Mostly Negative (здебільшого негативно), і лише 37% з них позитивні. Starfield мала успішний запуск у вересні 2023 року, гра Bethesda поступово втратила репутацію. Багато фанатів ігор Bethesda розчарувалися в Starfield.
Starfield залучила 10 млн гравців і стала найкращим стартом за всю історію Bethesda
Хоча Bethesda варто похвалити за спробу створити щось нове, здається, більшість гравців незадоволені обраним напрямком, передає GameRant. Зосередженість Starfield на процедурній генерації позбавила «магії», яка приваблювала фанатів ігор Bethesda, і деякі гравці стверджують, що гра більше нагадує тематичний парк порожніх світів і статичних міст, з’єднаних між собою екранами завантаження, ніж захопливу пісочницю, яку давали попередні ігри Bethesda.
В результаті Starfield наразі може похвалитися рейтингом 37% в Steam, зібраним з відгуків користувачів, зроблених гравцями за останні 30 днів. Хоча Bethesda поділилася амбітною дорожньою картою для Starfield, це мало допомогло покращити поточну громадську думку про гру.
Відродження Cyberpunk 2077, а також колосальне визнання, яке отримала Baldur’s Gate 3, були, мабуть, найгіршим, що могло статися зі Starfield. Багато незадоволених гравців порівнювали її з двома іншими іграми, що лише ще більше підкреслило найбільш кричущі недоліки Starfield як рольової гри.
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