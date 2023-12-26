Starfield: рейтинг гри у Steam впав до позначки «здебільшого негативно»

Starfield більше не має «змішаний» (Mixed) рейтинг в Steam, оскільки останні відгуки перевели його в категорію Mostly Negative (здебільшого негативно), і лише 37% з них позитивні. Starfield мала успішний запуск у вересні 2023 року, гра Bethesda поступово втратила репутацію. Багато фанатів ігор Bethesda розчарувалися в Starfield.

Хоча Bethesda варто похвалити за спробу створити щось нове, здається, більшість гравців незадоволені обраним напрямком, передає GameRant. Зосередженість Starfield на процедурній генерації позбавила «магії», яка приваблювала фанатів ігор Bethesda, і деякі гравці стверджують, що гра більше нагадує тематичний парк порожніх світів і статичних міст, з’єднаних між собою екранами завантаження, ніж захопливу пісочницю, яку давали попередні ігри Bethesda.

В результаті Starfield наразі може похвалитися рейтингом 37% в Steam, зібраним з відгуків користувачів, зроблених гравцями за останні 30 днів. Хоча Bethesda поділилася амбітною дорожньою картою для Starfield, це мало допомогло покращити поточну громадську думку про гру.

Відродження Cyberpunk 2077, а також колосальне визнання, яке отримала Baldur’s Gate 3, були, мабуть, найгіршим, що могло статися зі Starfield. Багато незадоволених гравців порівнювали її з двома іншими іграми, що лише ще більше підкреслило найбільш кричущі недоліки Starfield як рольової гри.