Starlink переводить абонентів тарифу за $10 у режим з обмеженою швидкістю за $5

Depositphotos

Starlink починає поступово переводити користувачів на дорожчі базові тарифні плани. Після скасування “житлового” тарифу Residential за $40 зі стандартним комплектом, компанія тепер позбувається й найдешевшого плану для антени Mini.





Компанія розпочала процес вилучення найдешевшої щомісячної плати серед повношвидкісних тарифів супутникового інтернету. Цей план коштує лише $10 на місяць і є найнижчою ціною, за яку можна користуватися Starlink зі швидкістю завантаження до 100 Мбіт/с у режимі роумінгу. Тариф Starlink Roam за $10 на місяць був запроваджений менш ніж рік тому й спочатку призначався для власників антени Mini, які потребують супутникового інтернету лише час від часу — як резервне рішення в місцях без мобільного покриття. Він включає 10 ГБ даних на повній швидкості та оплату $2 за кожен додатковий гігабайт. На практиці цього виявилося достатньо для багатьох користувачів, які не стали переходити на дорожчий тариф Roam за $50 на місяць.

Starlink це не влаштовує, і компанія почала попереджати користувачів тарифу за $10, що їх буде автоматично переведено в режим Standby за $5 на місяць, оскільки їхній характер використання вказує, що цього режиму їм вистачає. Втім, Standby Mode не є повноцінним тарифом. Раніше це була безкоштовна опція, яка дозволяла користувачам Starlink не мати жодного ліміту даних, але за потреби призупиняти та відновлювати послугу після завершення контракту. Згодом Starlink перетворила безкоштовну функцію Pause на платний режим Standby за $5 на місяць і заявила, що пропонує необмежений низькошвидкісний доступ до інтернету як компенсацію.

Однак швидкість у цьому режимі вкрай низька — близько 1 Мбіт/с на завантаження та 0,5 Мбіт/с на відправлення даних, чого вистачає хіба що для періодичної перевірки електронної пошти. Тепер Starlink також переведе тариф Roam за $10 із 10 ГБ повношвидкісних даних у режим Standbyз необмеженим доступом на швидкості 1 Мбіт/с — через 30 днів після отримання відповідного повідомлення користувачами. Окрім цього тарифу, Starlink нещодавно припинила пропонувати й план за $40 на місяць, який був найдешевшим житловим тарифом Residential. Його тимчасово перевели до лінійки Roam лише для окремих користувачів, після чого повністю прибрали.

Водночас компанія подвоїла обсяг даних у базовому роумінговому тарифі за $50 та знизила ціну на антену Mini на 20% як компенсацію. У підсумку, менш ніж за 30 днів найдешевшим тарифом супутникового інтернету Starlink стане не план Roam за $10 з 10 ГБ на повній швидкості, а базовий роумінговий тариф за $50 на місяць, який пропонує 100 ГБ даних і необмежений доступ на низькій швидкості після вичерпання ліміту.





Джерело: NotebookChack