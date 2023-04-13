Старт продажів NVIDIA GeForce RTX 4070 в Україні: від ₴28 416 до ₴38 223 – на $169–$434 вище за рекомендовану ціну

Як і в усьому світі, в Україні сьогодні почалися продажі відеокарти NVIDIA RTX 4070. Цінники поки що виставлені не скрізь: на Hotline з 24 моделей різних виробників тільки 13 мають ціну, з 19 моделей на Ekatalog цінником забезпечені лише 5. Вартість відеокарт драматично відрізняється від рекомендованих $599 у більшу сторону.

Курс Motion Design На курсі матимеш доступ до софту Cinema 4D. Ми про все подбали. Запишіть мене

Найдешевшою виявилася Palit GeForce RTX 4070 Dual, її можна купити за ціною від ₴28 416 (приблизно $768). Це невибаглива компактна відеокарта із двома вентиляторами.

Найдорожче коштує MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G – її максимальна ціна ₴38 223 (~$1033). Карта відомого виробника довша і має три кулери.

Таким чином, ціни на день старту на українському ринку перевищують рекомендовані $599 на $169–$434. Потрібно врахувати, що поки продаються не найбільш бюджетні та не найбільш топові моделі – діапазон найближчим часом може стати ширшим в обидві сторони. На цей час пропозиція виглядає не дуже вигідною, розумну покупку краще робити через деякий час після початку продажу.