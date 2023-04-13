Старт продажів NVIDIA GeForce RTX 4070 в Україні: від ₴28 416 до ₴38 223 – на $169–$434 вище за рекомендовану ціну

Як і в усьому світі, в Україні сьогодні почалися продажі відеокарти NVIDIA RTX 4070. Цінники поки що виставлені не скрізь: на Hotline з 24 моделей різних виробників тільки 13 мають ціну, з 19 моделей на Ekatalog цінником забезпечені лише 5. Вартість відеокарт драматично відрізняється від рекомендованих $599 у більшу сторону.
Найдешевшою виявилася Palit GeForce RTX 4070 Dual, її можна купити за ціною від ₴28 416 (приблизно $768). Це невибаглива компактна відеокарта із двома вентиляторами.
Найдорожче коштує MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G – її максимальна ціна ₴38 223 (~$1033). Карта відомого виробника довша і має три кулери.
Таким чином, ціни на день старту на українському ринку перевищують рекомендовані $599 на $169–$434. Потрібно врахувати, що поки продаються не найбільш бюджетні та не найбільш топові моделі – діапазон найближчим часом може стати ширшим в обидві сторони. На цей час пропозиція виглядає не дуже вигідною, розумну покупку краще робити через деякий час після початку продажу.
Огляд відеокарти ASUS Dual GeForce RTX 4070: компактні розміри, генерація кадрів, відмінна продуктивність та низьке енергоспоживання