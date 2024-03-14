Стартап Aethero прагне стати Intel чи Nvidia у космічній галузі

Супутникові датчики збирають неймовірну кількість даних, однак обмеження обчислень на орбіті заважають операторам обробити їх у космосі. Компанія Aethero, заснована рік тому, планує це змінити.

Aethero розробляє периферійні комп’ютери з радіаційним захистом для обробки даних на орбіті та, зрештою, автономного прийняття рішень.

«Наразі попередня обробка космічних даних є більшим ринком, але ми очікуємо, що з роками й у міру збільшення кількості орбітальних активів автономія космічних кораблів стане масовою», — сказав співзасновник і генеральний директор Aethero Едвард Ге в нещодавньому інтерв’ю.

Ге заснував Aethero разом зі своїм другом дитинства Амітом Піннаманені — також вони володіють стартапом Stratodyne, який створює висотні повітряні кулі для дистанційного зондування. Попри те, що це доволі різні напрямки, засновники кажуть, що обидва підприємства стикаються з подібними проблемами.

Космічні комп’ютери сьогодні використовують програмовані вентильні матриці (FPGA) зі старішою архітектурою, які не можуть впоратися з інтенсивними обчислювальними завданнями, такими як навчання або розгортання передових моделей комп’ютерного зору на орбіті.

«Ми зрозуміли, що проблема полягає не в отриманні достатньої кількості даних із космосу, а в тому, щоб дані від датчика в космосі були достатньо швидко передані кінцевому користувачеві, і в тому, щоб супутники на орбіті могли приймати рішення в режимі реального часу».

Під час попереднього раунду фінансування Aethero зібрала $1,7 млн.

Перше покоління космічного комп’ютера стартапу називається AetherNxN і базується на процесорі Nvidia Orin. Він розрахований на 7-10 років життя на низькій навколоземній орбіті, може поміститися на такі маленькі платформи, як CubeSat, та забезпечує у 20 разів більшу обчислювальну потужність, ніж існуючі варіанти, каже Ге.

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Aethero планує випустити більший комп’ютер другого покоління перед переходом на власний космічний процесор. За словами компанії, це допоможе забезпечити менше енергоспоживання та високу продуктивність. Стартап прагне виробляти процесори спільно з Intel вже до 2026 року.

Одна з місій Aethero стартує в червні цього року на транспортері SpaceX-11, щоб продемонструвати здатність до роботи в космосі, доставки оновлення по повітрю для бортових моделей комп’ютерного бачення та тренування моделей комп’ютерного зору.

«Ми бачимо себе Intel або Nvidia у космічній галузі», — сказав Ге.

Джерело: TechCrunch

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