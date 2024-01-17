Стартап Black Box пропонує встановлювати у операційні камери зі штучним інтелектром для безпеки й ефективності

Технологія спостереження на основі штучного інтелекту проникає в операційні лікарень, де вона постійно збирає аудіо- та відеоматеріали, життєві показники пацієнта і безліч інших хірургічних даних — і все це заради підвищення безпеки та ефективності.

Платформа на базі штучного інтелекту називається OR Black Box, на честь самописних пристроїв, які використовуються в літаках, щоб допомогти зрозуміти події, що призвели до катастрофи або іншого інциденту. Але ця технологія не є буквальним чорним ящиком; це набір ширококутних камер і запатентованих моделей штучного інтелекту. Вона також не обов’язково призначена для того, щоб розібратися в подіях, які призвели до хірургічної катастрофи або інциденту постфактум. Швидше, вона покликана допомогти запобігти будь-яким нещасним випадкам, і її творцям і користувачам доводилося неодноразово запевняти медичний персонал, що всевидячий штучний інтелект не буде використовуватися для пошуку індивідуальних помилок і покладання провини на персонал, повідомляє ArsTechnica.

За словами розробників, OR Black Box анонімізує людей в операційних: моделі розмивають обличчя і «мультиплікують» тіла. Програмне забезпечення агрегує та аналізує дані і звітує лікарням, надаючи інформацію про дотримання протоколів, ефективність, аудит безпеки, контроль якості, а також ключові відео- та аудіозаписи для перегляду, коментування та навчання. Через 30 днів усі записи повинні видалятися.

Наприклад, медичний заклад Duke Health у Північній Кароліні почав використовувати «чорний ящик» в операційній чотири роки тому і, проаналізувавши дані, зрозумів, що його хірургічні команди не дуже ретельно дотримуються протоколу підготовки шкіри пацієнта до розрізів. З іншого боку — таке спостереження нервує персонал лікарні, який не так і складно ідентифікувати.

Втім, перші користувачі зосереджуються на позитивних сторонах технології. У клініці Mayo Clinic, яка встановила Black Box наприкінці 2021 року, адміністрація лікарні використала технологію, щоб з’ясувати, що ключове хірургічне обладнання не було оптимально розташоване в деяких операційних кімнатах. Завдяки цьому вони перемістили його і підвищили ефективність.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.