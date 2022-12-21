На тлі падіння акцій Tesla Ілон Маск збіднів на $7,7 млрд — його статки оновили дворічний мінімум

За тиждень після втрати титулу найбагатшої людини світу на користь французького підприємця Бернара Арно, Маск все ще стикається з падінням своїх статків. Чистий капітал підприємця знизився на $7,7 млрд у вівторок, після падіння акцій Tesla.

Збитки, яких Маск зазнав цього року, наразі становлять $122,6 мільярда — це перевищує суму, яку він додав до свого капіталу у 2021-му. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, статки головного директора Tesla наразі складають $147,7 мільярда, що є найнижчим показником за понад два роки.

Капітал Маска в основному складається з акцій і опціонів Tesla. Частину з них 51-річний Ілон використав для фінансування купівлі Twitter у жовтні за $44 млрд. З листопада 2021 року (коли акції Tesla досягли пікової ціни) Маск загалом продав акцій на $39 млрд, а зараз планує “попрощатися” з ще одним пакетом цінних паперів на суму близько $3,5 млрд — відповідно до форми, поданої нещодавно до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Акціонери Tesla все більше тривожаться через схибленість Маска на Twitter. Той, як тільки не крутив соцмережу з метою перетворити її на прибуткову, але, на жаль, досягав лише гірших результатів. Рекламодавці втікають з платформи через навалу фейкових акаунтів та недосконалу систему модерації контенту.

Врешті решт, мільярдер запустив опитування, в якому більшість користувачів (57% з понад 17,5 мільйонів учасників) проголосували за те, щоб Ілон залишив посаду CEO Twitter.

Спочатку Маск, ймовірно, сподівався виправдати такі результати опитування участю ботів, потім задумався про “обмежені голосування” лише для привілейованих передплатників, але надалі підтвердив, що залишить посаду CEO Twitter, на користь когось “достатньо дурного”.