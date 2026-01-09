“Доплатити або скасувати”: магазин зажадав більше грошей за DDR5, вартість якої підтвердив напередодні

Пам'ять Fury Renegade / Kingston

Деякі магазини змінюють ціни оперативної пам’яті DDR5 прямо під час виконання замовлення, до того підтверджуючи вартість. Вже навіть не посилаються на помилки чи наявність товару.

Клієнт магазину PC-Canada розповів у Reddit, що вже оформлене замовлення оперативної пам’яті перетворилося на електронний лист із запитом доплати або скасування. Роздрібний продавець запросив чітке схвалення вищої ціни перед відправленням.

Замовлення на комплект пам’яті Kingston Fury Renegade 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6400 CL32 (номер деталі KF564C32RSK2-32) було розміщено 31 грудня 2025 року. Клієнт каже, що на сайті під час оформлення замовлення була вказана наявність на складі. За день до електронного листа про зміну ціни замовнику зателефонували з PC-Canada щодо комплектації оперативної пам’яті з блоком живлення з того ж замовлення. Клієнт погодився, і представник сказав, що замовлення буде виконано, без жодної згадки про зміну ціни.

Наступного дня в електронному листі від служби підтримки клієнтів зазначалося, що дефіцит компонентів та “волатильність ринку”, пов’язані з бумом штучного інтелекту, означають, що виробники не зобов’язуються дотримуватися термінів чи цін. Магазин заявив, що ціна на оперативну пам’ять зросла, і для виконання замовлення необхідно її скоригувати. У повідомленні попросили затвердити ціну або скасувати замовлення.

Покупець розповідає, що PC-Canada надіслала скриншот банера на сайті, в якому стверджувалося, що ціни можуть змінитися до постачання. Він не бачив банера під час оформлення замовлення, і обговорення швидко переросло в дискусію про те, що вважається прийнятим продажем онлайн, і які засоби захисту існують у різних провінціях.

У початковому замовленні ціна за одиницю оперативної пам’яті вказана в розмірі 446,99 доларів (ймовірно, канадських), кінцева сума – 519,88 доларів, з урахуванням доставлення та податків. В електронному листі PC-Canada вказана нова ціна оперативної пам’яті в розмірі 507,99 доларів — на 61 більше (приблизно на 13,6%).

Це вже не перший подібний випадок на тлі дефіциту пам’яті, що продовжується та загострюється. Раніше ITC.ua писав про ситуацію, коли покупця змушували доплатити за відеокарту вже після доставлення. Це сталося під час дефіциту, котрий виник на старті нового покоління відеокарт NVIDIA та AMD.

