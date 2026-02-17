"Це не Бог війни": творець God of War назвав спіноф Sons of Sparta "образою франшизи”

God of War: Sons of Sparta

Творець God of War Девід Джаффе різко розкритикував спін-оф God of War: Sons of Sparta, назвавши його “образою франшизи” і грою, яку взагалі не можна відносити до серії.





Проєкт анонсували і одразу випустили наприкінці лютневої трансляції PlayStation State of Play. Це екшн-платформер у стилі метроїдваній від Mega Cat Studios, який виступає приквелом до оригінальної трилогії. За сюжетом, молодий Кратос разом із братом проходить тренування ще до подій перших ігор. Критики зустріли гру стримано: на Metacritic проєкт має 73 бали, на OpenCritic — 74, але там її рекомендують лише 27% рецензентів. За відгуками в PlayStation Store, гра “досить хороша”, але на старті не отримала підтримки PS5 Pro Enhanced.

А от творець God of War має протилежну думку. Після приблизно години гри він опублікував відео, де чітко дав зрозуміти, що концепція його не влаштовує.

“Це саме той тип гри, про який я завжди мріяв — у форматі 2.5D God of War, я дуже захопився. Але це, на мою думку, не те, про що я говорив. Я купив цю гру, вона коштує $30, мені вона не подобається і я її не рекомендую”, — каже Джаффе.

Далі він поставив під сумнів сам факт існування такого спін-офу і рішення Sony його схвалити.





“Це аж ніяк не погана гра, вона чудова, керування пристойне… але для мене найцікавіше те, чому вона існує? Я не розумію. Це не God of War”, — додає він.

Боса франшизи дратувало те, що персонажі занадто часто зупиняються, щоб розмовляти. Балачки заважали йому продовжувати проходження, та і сам тон проходження виявився занадто “дитячим” для серії.

“Давайте просто зробимо з нього якусь звичайну кляту дитину, як-от ми дивимося дитяче телешоу на Kids WB чи щось таке. [Фанати] хотіли щось на кшталт Blasphemous — насильницького, кривавого, серйозного, з тональністю ранніх ігор God of the War”, — зауважує Девід.

Окремо Джаффе підкреслив, що проблема не в якості гри як такій, а в тому, як вона використовує бренд. Він навіть порівняв проєкт з фільмом про Джона Віка, де герой просто сидить у кав’ярні й розмовляє, замість того щоб робити те, за що його люблять.

“Єдине, що образливо, – це її уніфікованість. Єдине, що образливо, – це її нездатність відобразити ліцензію, бренд”, — вказує творець.

Пізніше він дав Sons of Sparta другий шанс на кілька годин, після чого повернувся з іншим роликом з критикою. Серед проблем він назвав “заплутаний візуальний шум під час бою” та “порушення візуальних невідповідностей у геймплеї”. Так само він розкритикував “глючний та заплутаний інтерфейс користувача”, а також “діалоги дитячого рівня та погану гру акторів озвучування”.

У підсумку він заявив, що гра виглядає “не готовою до випуску”. При цьому сам спін-оф має змішану реакцію: частина гравців хвалить бойову систему, але багато хто критикує відхід від тону класичних God of War. Додаткову плутанину викликала функція “1-2 гравці” в PlayStation Store. Студії Sony Santa Monica довелося пояснювати, що мовиться не про повноцінний кооператив, а лише про режим випробувань, який відкривається після завершення гри.

Джерело: ComicBook, IGN