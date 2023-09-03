Steam у серпні: українська мова обійшла італійську, Windows 11 майже 40%, RTX 3060 за крок до першого місця

Продовжуємо стежити за успіхами української мови у Steam. У серпні завдяки зростанню її долі на 0,02% їй вдалося обійти за кількістю користувачів італійську. Українську використовують лише 0,64% відвідувачів Steam, але це більше, ніж в чеської, угорської, шведської та ще 8 європейських мов. Наступну сходинку рейтингу буде складніше подолати – тайською користуються 0,95%.

Windows 11 використовують 39,22% геймерів Steam. Це все ще друге місце, поряд з 55,98% у Windows 10, але остання версія ОС від Microsoft у серпні мала відчутні 2,55% зростання. Доля macOS дещо знизилася (-0,27%) і наразі становить 1,57%. Процент Linux впав на 0,14%, до 1,82%.

Доля користувачів NVIDIA GeForce RTX 3060 зросла несуттєво, лише на +0.02% (до 4,73%), відеокарта все ще на другому місці в топі. Але завдяки зниженню кількості GTX 1650 до 4,96% представник лінійки Ampere має реальний шанс невдовзі очолити рейтинг.

Найближча до топу відеокарта Ada Lovelace розмістилася на 16 місці – це ноутбучна RTX 4060, з найбільшим у рейтингу зростанням +0,67%. Мобільний варіант RTX 3060 – на 4 місці за популярністю, зі зростанням +0,53% (до 4,16%).

Конкуренти поки що неспроможні наздогнати NVIDIA. Вбудовані відеокарти AMD та Intel – лише на 13 та 14 місцях. Найпопулярніший дискретний адаптер AMD, Radeon RX 580, – на 25 сходинці з 0,99% охоплення.

З інших тенденцій цікаве зменшення долі комп’ютерів Apple.

Intel втрачає позиції у розповсюдженні процесорів, але дуже повільно і не факт, що тенденція не зміниться. Теж саме можна сказати й про загальну долю NVIDIA серед відеокарт.

Джерело: Steam