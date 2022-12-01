Stellantis перезапускає Lancia як бренд для виробництва електромобілів та демонструє футуристичний дизайн авто

Італійський автомобільний бренд Lancia переживає новий ренесанс, який пов’язаний із переходом на електричну тягу. Під час заходу Design Day дочірня компанія Stellantis анонсувала десятирічну стратегію, згідно з якою в період з 2024 по 2028 рік будуть представлені три вироблені на замовлення електромобілі Lancia. Хоча Lancia не поділилася відомостями про майбутні електромобілі, вона представила цікаву автомобільну скульптуру з радикальним футуристичним дизайном, який можна буде побачити у всіх трьох майбутніх моделях.

Lancia була заснована в Турині, Італія, в 1906 році як Lancia & C. Fabbrica Automobili Вінченцо Ланча та Клаудіо Фоголіном. Протягом 60 років компанія створювала свої автомобілі з ДВЗ, повні інновацій. У тому числі вона створила перший серійний двигун V6. У 1969 Fiat придбала Lancia, в 70-х і 80-х роках ця марка продовжила випускати автомобілі й знайшла успішну нішу в ралійних перегонах.

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Після низки ребрендингів та об’єднань Lancia опинилася у володінні корпорації Stellantis, утвореної у 2021 році в результаті злиття італійсько-американського автовиробника Fiat Chrysler Automobiles із французькою компанією Groupe PSA.

З того часу нічого не було чути про плани Stellantis щодо Lancia. І лише тепер, у рамках своєї стратегії електрифікації Dare Forward 2030, Stellantis дала Lancia нове життя як бренду, орієнтованому на електромобілі.

Флагманський електромобіль Lancia не з’явиться на ринку найближчими роками. Поки що компанія лише поділилася новим логотипом та деякими унікальними елементами дизайну, які планується використовувати під час створення майбутніх електромобілів.

Lancia називає цю скульптуру Pu+Ra Zero — тривимірним «маніфестом», який містить у собі «чисту» та «радикальну» мову дизайну трьох електромобілів, які компанія має намір випускати кожні два роки, починаючи з 2024 року. Першою моделлю стане повністю перероблена електрична версія моделі Ypsilon, за якою піде Delta EV.

Джерело: electrek