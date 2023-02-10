Стів Возняк критикує Ілона Маска та Tesla за «нечесність», каже, що вони «пограбували» його та його родину, рекламуючи функцію автопілота

В інтерв’ю програмі Squawk Box на каналі CNBC Стів Возняк заявив, що Ілон Маск багато в чому схожий на його покійного друга та колегу, співзасновника Apple Стіва Джобса. Водночас він не вірить, що у сфері підприємництва глава Tesla можна порівняти з Джобсом.

«Я відношу їх до категорії вміючих спілкуватися та бажаючих, щоб їх вважали важливою персоною та схожими на лідера культу», — сказав Возняк.

Стів Возняк заявив, що його життя було засноване на абсолютній чесності, але цей опис, на його думку, не можна застосувати до Маски.

«Чесність зникає, коли ви дивитеся на Ілона Маска та Tesla», – сказав Возняк. «Вони вкрали у моєї родини, у мене та у моєї дружини так багато грошей […] з речами, які, на підставі їхніх слів, ми справді вважали реальними».

Возняк мав на увазі електромобіль Tesla, який модернізував у 2016 році. Тоді Tesla вперше запропонувала бета-версію функції Full Self-Driving (FSD), а Маск сказав, що до кінця того ж року автомобіль зможе самостійно їздити країною.

Потім Возняк та його дружина витратили $50 тис. на модернізацію ще одного автомобіля, оснастивши його додатковими камерами та датчиками. За словами Маска, все це мало дозволити автомобілю їздити від узбережжя до узбережжя без втручання водія до кінця 2017 року. Але Возняк каже, що функції автономного водіння автомобіля все ще далекі від обіцяного Маском.

«Він весь час помиляється», – сказав він. «Це жахливий досвід».

Возняк уточнив, що захоплюється деякими аспектами діяльності Маска. Йдеться про те, як Маск допоміг прискорити перехід автопрому від автомобілів із ДВС до електромобілів. Але не можуть викликати захоплення нечесні маркетингові висловлювання, що вводять в оману. Однак Джобс, на думку Возняка, «не був таким уже нечесним». За Джобса такого не було, щоб споживач щось купував, думаючи, що отримає щось особливе, і не отримував цього.

Нагадаємо, минулого місяця директор із програмного забезпечення автопілота Tesla Ашок Еллусвамі повідомив, що промовідео 2016-го року з демонстрацією роботи автопілота Tesla було інсценованим.

Джерело: techspot