Промовідео з роботою автопілота Tesla 2016-го року було інсценованим — маршрут заздалегідь спланували інженери

Рекламний ролик 2016-го року, на якому автомобілем Tesla ніби-то управляє лише система допомоги водію (ось цей), був постановний, заявив у суді директор з програмного забезпечення автопілота автовиробника Ашок Еллусвамі.

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У нещодавній заяві Еллусвамі сказав, що відео під назвою “Повністю автономне водіння на всіх Tesla” мало зобразити “те, що можна створити для системи”, а не те, на що клієнти могли очікувати від неї.

Відео, яке генеральний директор автовиробника Ілон Маск опублікував у себе в Twitter з підписом “Tesla їде самостійно”, показує як автівка їде та паркується без сторонньої участі, уникаючи перешкод та зважаючи на червоний чи зелений кольори світлофора.

Ролик починається із заставки, в якій сказано, що “людина на водійському сидінні перебуває лише через вимоги закону”, але “нічого там не робить, машина їде сама”.

За словами Еллусвамі, промо було “специфічним для заздалегідь визначеного маршруту”, порівняно з виробничою версією технології, яка просто покладалася на вхідні дані від камер і датчиків.

“Вона використовувала додаткову, заздалегідь підготовлену інформацію для водіння”, — сказав він юристам, додавши що маршрут, за яким слідувала машина, раніше був нанесений на 3D-карту.

Іншими словами, автопілот Tesla не міг настільки динамічно планувати маршрут — натомість інженери компанії створили його самостійно для цілей реклами.

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Раніше газета New York Times повідомляла про попередню розробки карти для автопілота та зазначила, що користувачі такого привілею не матимуть. Нині розслідування журналістів отримало підтвердження від офіційного представника Tesla. Еллусвамі працював інженером на момент створення відео і був залучений у команду, яка займалася промо.

Свідчення Еллусвамі надав в рамках позову сім’ї Вея Хуанга, який загинув у 2018-му році, коли його Model X з увімкненим автопілотом врізалася в огорожу на шосе.

Еллусвамі також сказав, що версія автопілота, яка була доступна на момент створення відео, “не могла реагувати на світлофор” — попри те, що це було показано на відео. Він додав, що “не пам’ятає, чи була на водійському сидінні людина, яка керувала прискоренням/гальмуванням, чи це робила машина”.

Однак зізнання про інсценування промо не єдине, що дивує в заяві Еллусвамі. Махмуд Гікмет, керівник відділу досліджень і розробок Ohmio Automation, виділив частини стенограми, де Еллусвамі сказав, що він не знає про фундаментальні аспекти безпеки, такі як Operational Design Domain, також відомий як ODD (це визначення стосується таких ситуацій, як географія чи погода, за яких автономному транспортному засобу дозволено працювати. Наприклад, якщо автівка здатна їздити лише в певному місті за ідеальних погодних умов, то дощовий день в іншому місті буде за межами його ODD).

Зрозуміло, що це фраза, яку навряд чи почуєш в повсякденному спілкуванні або рекламних матеріалах, однак її точно очікуєш почути від людини, яка займається розробкою автопілота. Товариство автомобільних інженерів (SAE), організація, що стоїть за рівнями автономності, на які посилалася сама Tesla, називає ODD “ключем до безпеки автономних автомобілів”.

Під час виступу в подкасті з Лексом Фрідманом Маск, схоже, зневажливо говорив про ODD. Він сказав, що абревіатура “звучить як ADD”, а потім відповів на запитання про філософію широкомасштабного ODD Tesla, сказавши, що “доволі божевільно” дозволити людям керувати автомобілями замість машин.

Нині автокомпанія Маска стикається з судовими позовами та контролем з боку регуляторів щодо своїх систем допомоги водієві. У вересні власники автомобілів Tesla подали колективний позов проти автовиробника через “введення громадськості в оману щодо технології автопілота і функції повністю самостійного водіння (FSD)”. Пізніше компанія подала клопотання про відхилення позову, оскільки вважає, що “нездатність реалізувати довгострокову бажану мету не є шахрайством”. У грудні суд США зобов’язав Tesla власним коштом модернізувати клієнту автомобіль через “оманливу рекламу” повноцінного автопілота.

Раніше цього року NHTSA надав звіт про аварії за участю транспортних засобів з розширеною системою допомоги водієві (ADAS), де Tesla очолила список.

Нещодавно ютубер Маркес Браунлі протестував Tesla FSD та оцінив її можливості. Під час поїздки в Нью-Джерсі, рухаючись швидкісними автомагістралями та дорогами в межах міста, Маркес намагався не втручатися у керування та все ж у кількох епізодах система не впоралася.

Джерело: The Verge