Стівен Кінг схвалив: фільм "Людина, що біжить" отримає альтернативний фінал

Глен Пауелл у фільмі "Людина, що біжить"

Антиутопічний бойовик-трилер “Людина, що біжить” з Гленом Пауеллом в головній ролі дебютує в кінотеатрах за місяць — з новим для історії фіналом, схваленим Стівеном Кінгом.

“Людина, що біжить” — це вже друга екранізація однойменного роману Кінга 1982 року, після фільму з Арнольдом Шварценеггером. В центрі сюжету перебуває звичайний чоловік робітничого класу на ймення Бен Річардс, який бере участь у телевізійних змаганнях на виживання, аби виграти $1 млрд і врятувати хвору дитину.

В оригінальній історії Бен після того, як дізнається про загибель дружини та доньки, викрадає літак і спрямовує його на штаб компанії Games Network, яка організовує криваві змагання. У новому фільмі такого завершення не буде: режисер Едгар Райт та сценарист Майкл Беколл свідомо відмовились від нього ще на початку задуму екранізації. Очікувано, деталі нового фіналу поки тримають в таємниці.

Письменники, як і їхні фани, досить часто доволі болісно сприймають зміни в екранізаціях. Однак Райт зазначає, що Стівен Кінг особисто схвалив новий фінал.

“Мабуть, найнервовішим днем ​​за всю постановку було написати Кінгу, додати сценарій і натиснути кнопку “Надіслати”, — згадує Райт в інтерв’ю журналу Film Stories. “Він зрозумів ще до того, як прочитав, що ми не повторимо фінал з книги. А в листі, який надіслав у відповідь, написав: “Мені було дуже цікаво, як ви впораєтесь з завершенням. І думаю, вам це чудово вдалось”. Я був дуже задоволений”.

В іншому творці обіцяли, що нова версія буде ближчою до початкової історії Кінга, де ведучий Боббі Томпсон і продюсер змагань Ден Кілліан стануть окремими персонажами, а переслідування Бена відбуватиметься по всій території США і не обмежуватиметься одним конкретним регіоном. Цікаво й те, що екранізація з Пауеллом має дещо “моторошний” часовий зв’язок з оригінальним твором, дія якого якраз таки відбувалась у 2025 році.

Окрім Пауелла, до фільму доєдналися Джош Бролін (Ден Кілліан), Колман Домінго (Боббі Томпсон), Лі Пейс (мисливець Еван Маккоун), Майкл Сера (бунтівник Бредлі, який допомагає Бену) та Кеті О’Браєн (учасниця змагань).

Реліз фільму “Людина, що біжить” запланований на 14 листопада.