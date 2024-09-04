«Готуйтесь до токсичних змін»: Джордж Мартін каже, що «Дім дракона» припустився помилки, яка порушить логіку наступних сезонів

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Джордж Мартін стримав свою обіцянку і проаналізував, «що пішло не так» у перших двох сезонах серіалу «Дім дракона».

Серіал, що адаптує роман Джорджа Мартіна «Вогонь і кров», виключив персонажа, історія якого, на думку письменника, матиме великі наслідки для подальших 3 та 4 сезонів. Мова йде про молодшого сина Ейгона та Гелени Таргарієнів, принца Мейлора.

«Коли Раян Кондал (шоуранер серіалу, — прим. ред.) вперше озвучив такий поворот подій, я був проти. Хоча сильно не сперечався. Ця зміна послабила послідовність, і я це трохи відчув», — пише Мартін в блозі (через Variety).

Письменник пише, що у Кондала могли бути для цього практичні причини, зважаючи на те, що кастинг дворічного малюка, міг сповільнити виробництво і вплинути на бюджет.

«Бюджет вже був проблемою для серіалу “Дім дракона”. Доводилось економити кошти, де тільки можна. До того ж Раян запевнив мене, що ми не втратили персонажа, а просто відклали його історію. Гелена могла народити його в третьому сезоні».

Аби зрозуміти, що тут відбувається, доведеться повернутися до подій епізоду «Син за сина», де Деймон наймає міського охоронця на прізвисько Кров та щуролова на прізвисько Сир для вбивства принца Еймонда. Останнього вбивці зрештою так і не знайшли, і згадуючи слова Деймона «син за сина», вирішують забрати життя маленького Джейхеріса, сина Ейгона та Гелени.

У версії Мартіна Деймон не надає Крові та Сиру конкретної цілі, а у самій сцені вбивства з’являються одразу три дитини, а не дві: разом з Джейхерісом та його сестрою-близнючкою, був вищезгаданий маленький принц Мейлор (тож Гелена обирала одразу між трьома дітьми, коли вбивці її питали, хто тут спадкоємець).

«Мені все ще подобається цей епізод і серіал загалом. Але втрата “вибору Гелени” дещо послабила сцену. Лише читачі могли помітити її відсутність, однак глядачі, які ніколи не відкривали книгу “Вогонь і кров”, все одно вважатимуть її такою, що розбиває серце», — додає Мартін.

Водночас відсутність Мейлора може гіршим чином вплинути на подальші події серіалу (далі — спойлери до «Дому дракона» та «Вогню і крові» зокрема):

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«Сам по собі Мейлор мало, що значить. Він маленька дитина, і не веде діалогів. Але його смерть… Втрата Мейлора коштувала нам сцени з “Гірким мостом” з усім її жахом та героїзмом; вона підірвала мотивацію самогубства Гелени, яке своєю чергою вивело тисячі людей на вулиці з вимогою справедливості. Нічого суттєвого в цьому нема, однак такі моменти допомагають зв’язати сюжетні лінії воєдино, щоб все виглядало логічно та переконливо».

Наприкінці блогу Мартін написав, що у наступних двох сезонах слід очікувати на ще «токсичніші зміни».

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