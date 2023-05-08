Трансляція з Місяця наживо — місія Artemis II використовуватиме лазерний зв’язок для швидкої передачі якісних зображень та відео

У минулому NASA покладалося на радіосигнали, передаючи будь-які наукові дані з глибокого космосу на Землю, але лазерний зв’язок має забезпечити більшу якість та швидкість. Технологію випробують астронавти, які в межах місії Artemis II полетять до Місяця.

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Американська космічна агенція встановить термінал лазерного зв’язку Optical Communications System (O2O) на борту космічного корабля Orion — і якщо все піде за планом система не лише надасть змогу надсилати зображення та відео високої роздільної здатності з місячного регіону, а й дозволить глядачам з Землі спостерігати за Місяцем у режимі реального часу.

У попередні роки NASA запустило кілька супутників для демонстрації нової технології – Laser Communication Relay Demonstration (LCRD) у грудні 2021 року та CubeSat TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) у 2022 році. Останній продемонстрував швидкість передачі даних, яка досягла 200 Гбіт/с.

Зараз NASA готує інтегрований LCRD-модем і термінал підсилювача ILLUMA-T на низькій навколоземній орбіті (LEO), який, як очікується, буде запущений на Міжнародну космічну станцію пізніше цього року і буде встановлений на японському експериментальному модулі. Випробувана згодом система стане основою для O2O на борту Orion під час місії Artemis II.

У листопаді минулого року NASA успішно завершило тритижневу місію Artemis I за участі космічного корабля Orion без екіпажу. Під час подорожі, яка розпочалась з запуску надважкої двоступеневої ракети-носія Space Launch System (SLS), випробувано роботу систем космічного корабля, який подолав за цей час близько 2,25 млн км. 10-денна місія Artemis II запланована на 2024 рік і передбачає відправлення екіпажу з 4-х астронавтів у подорож навколо Місяця.

Зрештою, NASA планувала повернути людей на поверхню Місяця в рамках місії Artemis III Artemis III — майбутня перша висадка на Місяць з часів Apollo та перша експедиція за участю астронавта-жінки. До Місяця на кораблі Orion повинні вирушити чотири астронавти, два з яких пересядуть на Starship і висадяться в районі південного полюса Місяця для виконання наукової програми, розрахованої на шість із гаком земних днів. Після виконання завдань вони повернуться на Orion та вирушать на Землю. у 2025-2026 роках — але існує велика ймовірність відтермінування через технологічні складнощі та нестачу фінансування.