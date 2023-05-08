Новини Наука та космос 08.05.2023 о 11:37

Трансляція з Місяця наживо — місія Artemis II використовуватиме лазерний зв’язок для швидкої передачі якісних зображень та відео

Катерина Даньшина

Авторка новин

У минулому NASA покладалося на радіосигнали, передаючи будь-які наукові дані з глибокого космосу на Землю, але лазерний зв’язок має забезпечити більшу якість та швидкість. Технологію випробують астронавти, які в межах місії Artemis II полетять до Місяця.

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Коли починаємо?

Американська космічна агенція встановить термінал лазерного зв’язку Optical Communications System (O2O) на борту космічного корабля Orion — і якщо все піде за планом система не лише надасть змогу надсилати зображення та відео високої роздільної здатності з місячного регіону, а й дозволить глядачам з Землі спостерігати за Місяцем у режимі реального часу.

Ілюстрація системи зв’язку Orion. Зображення: NASA
Ілюстрація системи зв’язку Orion. Зображення: NASA

У попередні роки NASA запустило кілька супутників для демонстрації нової технології – Laser Communication Relay Demonstration (LCRD) у грудні 2021 року та CubeSat TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) у 2022 році. Останній продемонстрував швидкість передачі даних, яка досягла 200 Гбіт/с.

Зараз NASA готує інтегрований LCRD-модем і термінал підсилювача ILLUMA-T на низькій навколоземній орбіті (LEO), який, як очікується, буде запущений на Міжнародну космічну станцію пізніше цього року і буде встановлений на японському експериментальному модулі. Випробувана згодом система стане основою для O2O на борту Orion під час місії Artemis II.

Ілюстрація показує як різноманітні супутники, Міжнародна космічна станція та наземні станції працюватимуть разом у рамках експерименту ILLUMA-T. Зображення: NASA
Ілюстрація показує як різноманітні супутники, Міжнародна космічна станція та наземні станції працюватимуть разом у рамках експерименту ILLUMA-T. Зображення: NASA

У листопаді минулого року NASA успішно завершило тритижневу місію Artemis I за участі космічного корабля Orion без екіпажу. Під час подорожі, яка розпочалась з запуску надважкої двоступеневої ракети-носія Space Launch System (SLS), випробувано роботу систем космічного корабля, який подолав за цей час близько 2,25 млн км. 10-денна місія Artemis II запланована на 2024 рік і передбачає відправлення екіпажу з 4-х астронавтів у подорож навколо Місяця.

Зрештою, NASA планувала повернути людей на поверхню Місяця в рамках місії Artemis IIIТрансляція з Місяця наживо — місія Artemis II використовуватиме лазерний зв'язок для швидкої передачі якісних зображень та відеоТрансляція з Місяця наживо — місія Artemis II використовуватиме лазерний зв'язок для швидкої передачі якісних зображень та відеоArtemis III — майбутня перша висадка на Місяць з часів Apollo та перша експедиція за участю астронавта-жінки. До Місяця на кораблі Orion повинні вирушити чотири астронавти, два з яких пересядуть на Starship і висадяться в районі південного полюса Місяця для виконання наукової програми, розрахованої на шість із гаком земних днів. Після виконання завдань вони повернуться на Orion та вирушать на Землю. у 2025-2026 роках — але існує велика ймовірність відтермінування через технологічні складнощі та нестачу фінансування.


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