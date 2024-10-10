Сценарист нового серіалу «Гаррі Поттер» не дочитав книги та сумнівається в доцільності точної екранізації

Енді Грінволд, один із нещодавно оголошених сценаристів майбутнього телесеріалу «Гаррі Поттер» для HBO Max, висловив сумніви щодо доцільності точної екранізації книг Джоан Ролінґ.

Про це він повідомив у подкасті The Watch (через ThatParkPlace).

Грінволд, відомий як шоуранер серіалу «У заростях» та своєю роботою над «Легіоном» від FX, визнав, що пряма адаптація романів Ролінґ, імовірно, буде успішною.

«Ці книги дуже багаті на деталі та досить об’ємні, особливо пізніші частини серії. Люди їх обожнюють. Нові покоління щодня відкривають їх для себе та закохуються», — зазначив сценарист.

Попри це, Грінволд висловив особисту незацікавленість у точному перенесенні тексту на екран. Він зізнався, що не дочитав усі книги серії:

«Якщо щось рекламують як абсолютно точну екранізацію, я, мабуть, не отримаю від цього задоволення, бо не прочитав усі книги. Я читав їх своїй старшій доньці, доки вона не навчилася читати сама, а потім вона мене випередила».

Сценарист також висловив думку про можливість інших творчих підходів у межах всесвіту «Гаррі Поттера», але зазначив, що Джоан Ролінґ контролює весь процес і навряд чи дозволить комусь експериментувати з її творінням. Представники Warner Bros. Discovery запевняють, що серіал «буде автентичним оригінальним книгам».

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Прем’єра серіалу запланована на 2026 рік.