Sunswift 7 – найшвидший у світі електромобіль на сонячних батареях, здатний проїхати понад 1000 км без підзарядки

Команда інженерів з Австралії претендує на новий світовий рекорд для свого електромобіля Sunswift 7. Автомобіль на сонячній енергії нещодавно пройшов випробувальний цикл, в рамках якого він подолав 1000 км на одній зарядці менш ніж за 12 годин.

Електромобіль Sunswift 7 важить лише 500 кг. Це приблизно чверть маси типового автомобіля Tesla. Щоб вкластися в такий невеликий ліміт за вагою, інженерам довелося відмовитись від системи кондиціонування, гальм з АБС, подушок безпеки, двірників та інших функцій звичних для серійних автомобілів. Натомість інженери зосередилися на аеродинамічній ефективності та опорі коченню. Якщо у Tesla Model S коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,208, то у Sunswift 7 цей показник становить всього 0,095.

Команда витратила два роки на створення Sunswift 7, поставивши собі за мету встановити світовий рекорд Гіннеса і продемонструвати найшвидший електромобіль на сонячній енергії, який здатний подолати дистанцію понад 1000 км. Спробу встановити рекорд нещодавно зробили на випробувальному треку Highway Circuit в Австралійському автомобільному дослідному центрі, коли Sunswift 7 подолав 240 кіл на одній зарядці.

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Щоб подолати 1000-кілометрову дистанцію, знадобилося 11 годин 53 хвилини та 32 секунди, а середня швидкість становила 85 км/год. Заміна водіїв відбувалася кожні кілька годин. На шляху до фінішу команді довелося вирішити кілька проблем: з керуванням акумулятором та проколотою шиною.

Поки що Sunswift 7 неофіційно вважається найшвидшим електромобілем, який долає понад 1000 км без підзарядки. Команда очікує офіційного підтвердження часу та даних автомобільної телеметрії, щоб отримати сертифікат про світовий рекорд Гіннеса.

«У рамках цього рекорду споживання енергії становило лише 3,8 кВтгод/100 км, тоді як сьогодні навіть найефективніші електромобілі на дорогах досягають рейтингу лише 15 кВтгод/100 км, а середній показник становить близько 20 кВтгод/100 км», – заявив керівник команди професор Річард Хопкінс.

Джерело: newatlas