Складаний iPhone у форм-факторі розкладачки, ймовірно, з’явиться у 2026 році

Apple продовжує працювати над складаним iPhone, який може з’явитися вже у 2026 році. Подейкують, що телефон складається горизонтально, як розкладачка Samsung Galaxy Z Flip.

У лютому повідомлялося, що Apple перебуває на ранній стадії розробки двох складаних прототипів iPhone. Але тепер, схоже, Apple зупинилася на дизайні. За даними джерела, пристрій має внутрішню назву V68, що вказує на те, що «ідея вийшла за межі концептуальної стадії» і зараз «розробляється з постачальниками».

Повідомляється, що Apple все ще працює над розгладженням складки, яка з’являється, коли телефон розкладається. Також компанія намагається зробити пристрій тоншим.

Недавні чутки також свідчать про те, що Apple водночас працює над складним комп’ютером, схожим на MacBook. Його постачання на ринок також, ймовірно, розпочнеться у 2026 році.

Окрім роботи над складними моделями, Apple, можливо, готується оновити iPhone наступного року механічною діафрагмою камери. Це дозволить користувачам змінювати глибину різкості – розмивати фон зображення, зберігаючи об’єкт у фокусі, або навпаки, робити фон чіткішим. Чутки також свідчать про те, що Apple працює над набагато тоншим iPhone, який вийде вже 2025 року.

Джерело: The Verge

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