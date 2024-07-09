Сиквел «На межі майбутнього» — живий, а Том Круз і Даг Лайман нещодавно передивились оригінал

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Режисер науково-фантастичної стрічки «На межі майбутнього» Даг Лайман заявив, що сиквел все ще можливий, а обговорення щодо знімань «тривають».

«Ми продовжуємо обговорення», — сказав Лайман в інтерв’ю Empire. «Ми любимо той світ».

Щобільше, Лайман сказав, що нещодавно передивився оригінал разом з Томом Крузом після перерви у 10 років (що власне натякає на потенційну розробку сиквелу).

«Ми з Томом переглянули його приблизно два місяці тому і я подумав “Вау, це справді хороший фільм”», — каже Лайман.

Сам Круз нещодавно уклав велику угоду з Warner Bros. — на створення франшиз та оригінальних фільмів (ймовірно, й для «На межі майбутнього 2»).

Оригінальний фільм вийшов 10 років тому і заробив $370 млн у світовому прокаті. За сюжетом військові сили Землі об’єдналися, щоб протистояти расі іншопланетян – і коли офіцер Біллі Кейдж (Том Круз) вбиває одного з прибульців, то раптово потрапляє у часову петлю. Така собі іншопланетна версія «‎Дня бабака», яку головному герою допомагає пережити сержант Ріта Вратаскі (Емілі Блант).

Блант, до речі, заявляла, що й сама не проти знятися у продовженні й вже переглядала одну з версій сценарію. Однак натякала, що з сиквелом не поспішали через велику зайнятість Круза.

«Бачила один сценарій, який мені підсунув Даг, і хотіла б втілити це у життя. Однак я просто не знаю, скільки ще «‎місій» потрібно Крузу‎», — сказала акторка в подкасті Happy Sad Confused ведучому Джошу Горовіцу.

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