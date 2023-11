Тайка Вайтіті не планував працювати з Marvel — а за «‎Тор» взявся, бо був «‎бідним» і хотів «‎прогодувати дітей»

Режисер зняв два фільми в кіновсесвіті Marvel — «Тор: Раґнарок» 2017-го року, який багато хто вважає найкращою стрічкою студії, і «Тор: Любов і грім» 2022 року.

Водночас у подкасті «SmartLess» Тайка Вайтіті розповів, що не був зацікавленим працювати як режисер із Marvel, а приєднався до студії лише заради грошей, адже на той час у нього щойно народилася друга дитина.

«Мене не цікавила робота у цих фільмах. Це не входило у мій режисерський кар’єрний план‎», — сказав Вайтіті. «Але я був бідним, у мене щойно народилася друга дитина, і я подумав: «Це була б чудова можливість прогодувати дітей».

Вайтіті також вважав, що «Тор» був однією з найменш популярних франшиз кінокоміксів:

«Ніколи не читав комікси «Тор» у дитинстві. Це був комікс, який я б узяв і сказав «Тьху». Зрештою я дослідив його, і був схвильований цим персонажем».

Коли його запитали, чи не боялися керівники Marvel залучити його, Вайтіті відповів:

«В них не залишилося вибору. Я подумав — ну, вони викликали мене, це справді дно».

«Тор: Раґнарок» отримав визнання критиків і $853 млн у світовому прокаті, а «Любов і грім» — суперечливі відгуки й все ще непогані $760 млн.

Нещодавно Вайтіті сказав, що не режисуватиме «‎Тор 5», принаймні у найближчі років шість, і «буде ‎радим, якщо Marvel залучить інших людей».

«Ми перебуваємо у відкритих стосунках, і якщо вони захочуть інших людей, я лише радий цьому. Одного разу я все одно повернуся до них у ліжко».

Влітку виконавець ролі Тора Ліам Гемсворт сказав, що не має офіційної інформації щодо свого повернення Marvel. Актор додав, що хотів, аби потенційний п’ятий фільм франшизи був «непередбачуваним», але він не ризикуватиме грати бога грому так довго, щоб фанати «‎почали закочувати очі».

У книзі «Thor: Love and Thunder’ The Official Movie Special» Вайтіті розмірковував над тим, що відбуватиметься у потенційному продовженні історії: