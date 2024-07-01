Там могли бути ваші дані: США оголосили в розшук хакера, який, ймовірно зламав «Дію» у 2022 році

Федеральна влада США пропонує винагороду в сумі $10 млн за допомогу в пошуку російського хакера, якого звинувачують у підтримці вторгнення в Україну у 2022 році. Він здійснював атаки на державні комп’ютерні системи України, видаючи себе за звичайного кіберзлочинця, але насправді співпрацюючи з російською військовою розвідкою.

Амін Тимович Стігал атакував важливі, невійськові українські державні комп’ютерні системи перед вторгненням; публікував дані громадян, намагаючись посіяти сумніви в уряді; а пізніше переслідував країни, які підтримували Україну, включно зі США. Про це йдеться у федеральному звинуваченні, висунутим в Меріленді, де він намагався атакувати урядову установу США.

Хакер, що народився в Чечні, запустив систему зловмисного програмного забезпечення, відому як WhisperGate, яка мала виглядати як звичайна атака програм-вимагачів. Федеральна прокуратура каже, що WhisperGate насправді є «кіберзброєю», призначеною для видалення даних жертв і виведення цільових комп’ютерів з ладу. 22-річний Стігал керував системою для Головного управління Генерального штабу (ГРУ).

Зазначається, що Стігал і його неназвані співзмовники з ГРУ атакували деякі з найбільш використовуваних українських державних сервісів за кілька місяців до вторгнення в лютому 2022 року.

Атаки вразили щонайменше два десятки захищених комп’ютерів, у тому числі в Міністерстві закордонних справ, Казначействі, Судовій адміністрації, Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Міністерстві енергетики та Державній службі з надзвичайних ситуацій, йдеться у звинуваченні.

Шкідливе ПЗ WhisperGate було замасковано так, щоб виглядати як робота звичайних кіберзлочинців, а не державних органів росії. Активність WhisperGate супроводжувалася повідомленнями з вимогою виплатити викуп $10 тис. в біткойнах за відновлення вкрадених даних. Але справжньою метою хакерів було видалити дані та вивести державні комп’ютери з ладу.

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Хакери ГРУ також націлювалися безпосередньо на громадян України, викравши дані 13,5 млн користувачів урядового Порталу цифрових послуг «Дія». Отримані дані згодом були розміщені в даркнеті, йдеться в судових документах.

За кілька тижнів до російського вторгнення вони розмістили на сайті «Дії» повідомлення:

«Українці! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, теперішнє та майбутнє».

Згідно з обвинувальним актом, Стігал та його співучасники приховували свої зв’язки з російським урядом, використовуючи фальшиві особи, роблячи неправдиві заяви та використовуючи мережу комп’ютерів по всьому світу, включаючи США. Вони фінансували свою діяльність за допомогою біткойнів.

Згідно з обвинуваченням, Стігал та його співзмовники з WhisperGate почали атакувати країни, які підтримують Україну після вторгнення, включаючи США. Зловмисники атакували транспортну інфраструктуру неназваної центральноєвропейської країни, яка відіграє важливу роль у доставці допомоги Україні, і урядову агенцію США, що базується в Меріленді.

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Стігал почав співпрацювати з ГРУ в грудні 2020 року, йдеться в обвинуваченні.

Джерело: USA Today