Час на Місяці плине швидше: вчені розкрили точну різницю

У новому дослідженні вчені точно обчислили, наскільки швидше минає час на Місяці порівняно із Землею та барицентром В астрономії барицентр — це центр маси двох або більше тіл, які обертаються одне проти одного, і є точкою, навколо якої обертаються тіла. Сонячної системи. Ця інформація має важливе значення для майбутніх експедицій.

Згідно з теорією відносності, час плине по-різному для різних спостерігачів залежно від їхньої відносної швидкості та близькості до гравітаційних полів. У повсякденному житті ця різниця непомітна, але для космічних агентств, які планують створення баз на Місяці та Марсі, вона становить серйозну проблему.

На Місяці досі не існує узгодженого часового поясу. Безпілотні місії зазвичай використовують час країни, з якої походить апарат, а пілотовані місії Apollo застосовували наземний, відлік якого починався з моменту запуску. З огляду на перспективу збільшення кількості роботів і людей на Місяці, США прагнуть запровадити Координований місячний час (Coordinated Lunar Time).

Дослідники обчислили відносну швидкість часу на поверхні Місяця, Землі та в барицентрі Сонячної системи. За їхніми розрахунками, час на місячній поверхні спливає на 0,0000575 секунди швидше, ніж на Землі, за добу. Це означає, що приблизно за 274 роки різниця становитиме 5,75 секунди. Хоча ця різниця здається незначною, її неврахування може призвести до серйозних проблем у місіях на Місяці. Зокрема, вплинути на точність стикування космічних апаратів або їхньої посадки.

NASA та інші космічні агентства працюють над створенням нової системи місячного часу. Вони вже визначили, що на Місяці, де доба триває 29,5 земних днів, не буде переходу на літній час.

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Джерело: Iflscience, Phys