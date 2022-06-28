Тарас Чмут (“Повернися живим”) впевнений, що Україна отримає американські бойові літаки [відео]

Тарас Чмут, керівник волонтерського фонду “Повернися живим”, заявив про свою впевненість у тому, що Україна отримає американські літаки. Про це він розповів в інтерв’ю Українській службі “Голосу Америки”.

Тарас нагадав, що нещодавно фонд став першою благодійною організацією України, яка отримала ліцензію на закупівлю товарів подвійного та військового призначення, зокрема зброї. В інтерв’ю він також розповів про те, яке ще західне озброєння необхідне Україні для захисту та ефективного контрнаступу і коли його можна очікувати від західних партнерів.

Нагадаємо, що в рамках ініціативи «Купи мені винищувач» благодійного фонду «Авіація Галичини» українці збирають гроші на купівлю б/в літаків Су-25, Су-27 та МіГ-29 (вже зібрано $180 тис., потрібно ще $2,5 млн). Однак українські бойові пілоти говорять про те, що логічніше було б витратити ці гроші на купівлю бойових літаків НАТО (F-15, F-16 та ін.).

Своєю чергою до Конгресу США вже внесли законопроект, який дозволить розпочати навчання українських пілотів на F-16 та інших літаках НАТО.