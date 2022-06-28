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Тарас Чмут (“Повернися живим”) впевнений, що Україна отримає американські бойові літаки [відео]

Тарас Чмут (“Повернися живим”) впевнений, що Україна отримає американські бойові літаки [відео]

Тарас Чмут, керівник волонтерського фонду “Повернися живим”, заявив про свою впевненість у тому, що Україна отримає американські літаки. Про це він розповів в інтерв’ю Українській службі “Голосу Америки”.

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«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

Тарас нагадав, що нещодавно фонд став першою благодійною організацією України, яка отримала ліцензію на закупівлю товарів подвійного та військового призначення, зокрема зброї. В інтерв’ю він також розповів про те, яке ще західне озброєння необхідне Україні для захисту та ефективного контрнаступу і коли його можна очікувати від західних партнерів.

Нагадаємо, що в рамках ініціативи «Купи мені винищувач» благодійного фонду «Авіація Галичини» українці збирають гроші на купівлю б/в літаків Су-25, Су-27 та МіГ-29 (вже зібрано $180 тис., потрібно ще $2,5 млн). Однак українські бойові пілоти говорять про те, що логічніше було б витратити ці гроші на купівлю бойових літаків НАТО (F-15, F-16 та ін.).

Своєю чергою до Конгресу США вже внесли законопроект, який дозволить розпочати навчання українських пілотів на F-16 та інших літаках НАТО.


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