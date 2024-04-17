Таскомбанк згортає проєкт sportbank — відсьогодні необанк не приймає нових клієнтів, а з 12 травня закриває застосунок

sportbank працював за ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» Сергія Тігіпка, тож усі клієнти автоматично підпорядковуються цій установі й надалі обслуговуватимуться там.

Пресслужба Таскомбанку пише, що причиною закриття sportbank стали «зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії вцілому».

З 17 квітня sportbank більше не залучатиме нових клієнтів і не оформлюватиме нові продукти через однойменний застосунок (він загалом ще працюватиме до 12 травня). Усі продукти користувачів sportbank будуть автоматично перенесені й доступні в застосунку TAS2U (його потрібно попередньо завантажити або оновити за наявності, щоб послуги відобразились).

Як зазначає Forbes, наприкінці лютого суд арештував рахунки підприємств «Дивотек» та «ДТ Нетворк», які володіли брендом sportbank — до цього у січні в офісі sportbank детективи ДБР провели обшуки, підозрюючи необанк у співпраці з російським бізнесом та компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin, що ухилялися від сплати податків. У березні пресслужба sportbank повідомила, що правоохоронці «не вбачають порушень законодавства у діяльності sportbank та його засновників».