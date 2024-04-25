Таємниче місто Інків на Марсі атакували «чорні павуки» — що насправді показали супутникові знімки?

Арахнофоби можуть бути спокійні — нові супутникові знімки ESA зі зграями чорних павуків на Марсі у реальності показують звичне для планети сезонне явище.

Темні веретеноподібні утворення були помічені в місті Інків (південному полярному регіоні Марса) орбітальною станцією Mars Express і апаратом ExoMars Trace Gas Orbiter. У реальності, «чорні павуки» — це канали довжиною від 45 метрів до 1 км, які виникають на планеті під час марсіанської весни й танення замерзлого вуглекислого газу.

Газ з нижніх шарів розширюється та підіймається, вибухаючи в верхніх і несучи темний пил — ці гейзери, перш ніж опуститися, утворюють потрісканий візерунок, що нагадує за формою павуків. За даними ESA, у деяких місцях гейзери прориваються крізь лід товщиною до 1 метру.

Місто Інків, також відоме як Angustus Labyrinthus, містить чимало лінійних хребтів, схожих на руїни — вважалось, що це скам’янілі піщані дюни або залишки стародавніх марсіанських льодовиків, які, відступаючи, могли залишити високі стіни осаду.

Однак у 2002 році апарат Mars Orbiter виявив, що регіон насправді є частиною круглої структури шириною приблизно 86 км — тобто фактично старим ударним кратером, що свідчить про те, що геометричні хребти можуть бути магматичними інтрузіями, які піднялися крізь потріскану розігріту кору Марса після удару космічного каменя. Потім кратер заповнився осадом, який з того часу розмивався, частково відкриваючи магматичні утворення, що нагадують стародавні руїни.

Джерело: livescience

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