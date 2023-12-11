Новини Пристрої 11.12.2023 о 09:54 comment views icon

TCL тизерить 4K 120 Гц OLED-панель для вигнутих «купольних» моніторів

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

TCL тизерить 4K 120 Гц OLED-панель для вигнутих «купольних» моніторів

TCL презентувала куполоподібний (dome-shaped) дисплей на виставці DTC 2023 в китайському Ухані. Цей інноваційний ігровий монітор з діагоналлю 31 дюйм має роздільну здатність 4K і працює з частотою оновлення 120 Гц, надаючи ігровому досвіду «нову 3D-перспективу».

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш!
Взяти участь

Куполоподібні дисплеї зазвичай використовуються в професійних симуляторах більшого масштабу, тоді як цей 31-дюймовий монітор планується використовувати вдома, передає Videocardz. Екран такого розміру, можливо, є оптимальним для 4K-монітора, враховуючи щільність пікселів, і досить великий, щоб виправдати кривизну.

На DTC 2023 TCL також продемонструвала інші OLED-інновації. Однією з них був OLED-дисплей з роздільною здатністю 8K і діагоналлю 65 дюймів.

TCL тизерить 4K 120 Гц OLED-панель для вигнутих «купольних» моніторів

Для тих, хто шукає менші екрани з більшою щільністю пікселів, TCL пропонує 27-дюймову 8K-панель. Крім того, замість установки двох 4K-моніторів, виробник пропонує розглянути 57-дюймовий варіант із застосуванням технології Mini-LED.

TCL тизерить 4K 120 Гц OLED-панель для вигнутих «купольних» моніторів TCL тизерить 4K 120 Гц OLED-панель для вигнутих «купольних» моніторів

Новини партнерів

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
На онлайн-конференції «НаЗахід 24» розкажуть, як просуватись на західні ринки. Як потрапити безкоштовно
Hillel IT School запустила освітній проєкт для айтівців-новачків. Всі процеси показують в реаліті-шоу
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати