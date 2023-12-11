TCL тизерить 4K 120 Гц OLED-панель для вигнутих «купольних» моніторів

TCL презентувала куполоподібний (dome-shaped) дисплей на виставці DTC 2023 в китайському Ухані. Цей інноваційний ігровий монітор з діагоналлю 31 дюйм має роздільну здатність 4K і працює з частотою оновлення 120 Гц, надаючи ігровому досвіду «нову 3D-перспективу».

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Куполоподібні дисплеї зазвичай використовуються в професійних симуляторах більшого масштабу, тоді як цей 31-дюймовий монітор планується використовувати вдома, передає Videocardz. Екран такого розміру, можливо, є оптимальним для 4K-монітора, враховуючи щільність пікселів, і досить великий, щоб виправдати кривизну.

На DTC 2023 TCL також продемонструвала інші OLED-інновації. Однією з них був OLED-дисплей з роздільною здатністю 8K і діагоналлю 65 дюймів.

Для тих, хто шукає менші екрани з більшою щільністю пікселів, TCL пропонує 27-дюймову 8K-панель. Крім того, замість установки двох 4K-моніторів, виробник пропонує розглянути 57-дюймовий варіант із застосуванням технології Mini-LED.