Три дисплеї та ціна понад $4000: новий складаний смартфон від Huawei

Складані смартфони з трьох елементів ще не дійшли до фази масового виробництва відомими гравцями. Першопрохідцем на цьому ринку планує стати Huawei, випустивши перший у світі телефон, який матиме три дисплеї. Щоправда, навряд це буде масовий гаджет, оскільки його ціна може перевищувати $4000. Отже, пристрій може бути вдвічі дорожчим за Samsung Galaxy Fold6, але матиме меншу продуктивність.

Нещодавно генеральний директор Huawei Consumer Business Group Річард Ю був помічений зі смартфоном в руках, що складається двічі з трьох частин. Отже, це вказує на існування такого пристрою, а керівник, ймовірно, тестує його, щоб побачити, як він працює в реальних умовах. Можливо, апарат у його руках був передсерійним, оскільки відсутні відомості про початок масового виробництва такого пристрою. Разом з тим інсайдер @jasonwill101 заявив в соцмережі X, що компанія все ще намагається знизити вартість смартфона, при цьому інженерний зразок коштує 35 000 юанів, або $4887.

Currently, the cost of Huawei's tri-fold engineering prototype is over 35,000 RMB, and the company is continuously working on reducing costs. The anticipated retail price for the mass-produced model is set at 29,000 RMB($4000) pic.twitter.com/2JBvtx9IIN

— jasonwill (@jasonwill101) August 13, 2024