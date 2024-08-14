Три дисплеї та ціна понад $4000: новий складаний смартфон від Huawei

Складані смартфони з трьох елементів ще не дійшли до фази масового виробництва відомими гравцями. Першопрохідцем на цьому ринку планує стати Huawei, випустивши перший у світі телефон, який матиме три дисплеї. Щоправда, навряд це буде масовий гаджет, оскільки його ціна може перевищувати $4000. Отже, пристрій може бути вдвічі дорожчим за Samsung Galaxy Fold6, але матиме меншу продуктивність.

Нещодавно генеральний директор Huawei Consumer Business Group Річард Ю був помічений зі смартфоном в руках, що складається двічі з трьох частин. Отже, це вказує на існування такого пристрою, а керівник, ймовірно, тестує його, щоб побачити, як він працює в реальних умовах. Можливо, апарат у його руках був передсерійним, оскільки відсутні відомості про початок масового виробництва такого пристрою. Разом з тим інсайдер @jasonwill101 заявив в соцмережі X, що компанія все ще намагається знизити вартість смартфона, при цьому інженерний зразок коштує 35 000 юанів, або $4887.

Currently, the cost of Huawei's tri-fold engineering prototype is over 35,000 RMB, and the company is continuously working on reducing costs. The anticipated retail price for the mass-produced model is set at 29,000 RMB($4000) pic.twitter.com/2JBvtx9IIN — jasonwill (@jasonwill101) August 13, 2024

Це величезна сума для смартфона, навіть якщо він пропонує унікальний формфактор. Чутки стверджують, що очікувана роздрібна ціна може бути знижена до 29 000 юанів, або $4049, що зробить його більш ніж удвічі дорожчим за Samsung Galaxy Fold6. Висока ціна може бути пов’язана з меншим тиражем, хоча чутки не підтверджують це. Враховуючи, що Huawei не може замовити виробництво процесорів за передовою технологією TSMC і змушена покладатися на свого місцевого виробничого партнера SMIC, їй залишається повторно використовувати літографію старого покоління для масового виробництва своїх чипсетів.

На цей час чип Kirin 9010 здається єдиним можливим варіантом для використання в такому смартфоні. Однак він набагато повільніший, ніж Snapdragon 8 Gen 3 та Dimensity 9300 в конкуруючих пристроях.

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Джерело: wccftech

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