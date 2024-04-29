Telegram заблокував «єВорог» та інших українських військових ботів — працюють лише російські підробки

Месенджер Telegram заблокував українських військових ботів для збору даних. Про це, зокрема, повідомляє Головне управління розвідки у своєму офіційному Telegram-каналі. ГУР втратило свій «Головний бот розвідки», також не працює «єВорог» Мінцифри, «Stop russian war bot» СБУ та інші, зокрема, бот відстеження «Шахедів» та повідомлень координат військових об’єктів росіян на півдні України.

«Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось супереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало», — йдеться у повідомленні ГУР.

Водночас без перешкод працюють підробні російські боти, які маскуються під українські, щоб збирати дані. Розвідка закликає не користуватися ботами в Telegram та не передавати туди персональні дані.

«Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах. Також досі доступні канали для звʼязку: Офіційна пошта для зв’язку: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41»

24 квітня власник Telegram Павло Дуров не вперше зазначив, що месенджер блокуватиме канали, які збирають інформацію для ведення бойових дій. Офіційно Telegram виступає проти використання своїх можливостей з воєнною митою.

«Ми все ще забороняємо акаунти та боти, які збирають координати для націлювання ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства. Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства — тому, будь ласка, повідомляйте нам про такі канали/ботів, якщо ви їх бачите».

Бот Міністерства цифрової трансформації України «єВорог» працював з перших днів російської повномасштабної військової агресії. Це був захищений канал передавання інформації, яким громадяни України, за наявності верифікації в «Дії», могли повідомляти інформацію про російських окупантів Силам оборони України. За даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, станом на березень 2024 року чатботом скористалися понад 570 тис. разів. Спеціалісти попередньо аналізували отриману інформацію на достовірність, а потім відправляли її військовим, розвідці або службі безпеки.