MacPaw запустила бету маркетплейса Setapp Mobile для iOS в ЄС

Українська компанія MacPaw випустила новий маркетплейс Setapp Mobile. Доступний він в бета-версії та лише за запрошеннями, розрахований на користувачів із країн Європейського Союзу.

Про це розповів Lead Product Manager у Setapp Микола Савін.

Це один з перших маркетплейсів, створений після оновлення політики Apple в ЄС.

Setapp з’явився як застосунок macOS. За $9,99 на місяць користувачі Mac могли завантажувати та використовувати популярне програмне забезпечення для підвищення продуктивності та різноманітні утиліти. В результаті модель виявилася настільки популярною, що MacPaw випустив версію для iOS у 2020 році.

Як розповідає The Verge, при підписці на маркетплейс ви можете завантажувати з нього скільки завгодно програм для iPhone без покупок у програмі чи прихованих платежів.

Поточна бета безкоштовна для всіх, хто зареєструвався в списку очікування,

Повна версія стягуватиме плату за підписку. Скільки це буде коштувати — поки невідомо.

У виданні відзначили, що завантажування застосунків через Setapp Mobile – не найпростіший процес.

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Потрібно відкрити обліковий запис Setapp у браузері;

перейти до розділу з програмами;

потім перейти за посиланням, яке відкриває iOS App Store;

після цього можна завантажити програмне забезпечення;

потім потрібно повернутися до свого облікового запису та активувати його.

Оглядачі припустили, що це може бути частиною стратегії Apple щодо обмеження кількості покупок поза межами власного магазину застосунків.

Встановлення Setapp Mobile відбувається за тією ж схемою, що й AltStore PAL.

Під час першого встановлення користувачів супроводжуватимуть так звані «екрани страху» від Apple — попередження про те, що «оновленнями та покупками в цій програмі керуватиме розробник». Розробники AltStore PAL., наприклад, зявляли, що ці кроки є розумними заходами безпеки, однак критики вважають, що вони викликатимуть сумніви у користувачів iOS щодо виходу за межі екосистеми, натякаючи, що це ризикованіше, ніж завантаження через App Store.

У пробній версії Setapp Mobile, яку протестували користувачі, були доступні такі програми:

Focused Work;

CleanMyPhone;

SideNotes;

Itemlist;

Taskheat;

MonAI;

Mindr;

NeatNook;

Subjects;

BasicBeauty;

Optika;

Downie;

ClearVPN.

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